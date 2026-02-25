Clima CDMX y Edomex: pronóstico del tiempo para este jueves 26 de febrero (Cuartoscuro)

Frío extremo en algunas zonas del Estado de México, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este jueves 26 de febrero.

Dado que el clima en el Estado de México será irregular, se recomienda estar atento al pronóstico para elegir la ropa adecuada según la hora del día, ya que, según el SMN, el clima en Edomex presentará contrastes significativos.

En cuanto a la Ciudad de México, se activa alerta amarilla por bajas temperaturas. Aquí te decimos en qué alcaldías se prevé frío extremo para que tomes precauciones.

Clima Edomex hoy: pronóstico jueves 26 de febrero

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante la madrugada de este jueves 26 de febrero se pronostican temperaturas mínimas de -5 a 0°C en zonas serranas del Estado de México. También se alerta sobre la presencia de heladas en regiones altas.

En municipios de áreas urbanas, el pronóstico será más benigno; sin embargo, tanto en la mañana como en la noche se esperan temperaturas frescas, por lo que se recomienda abrigarse y evitar exponerse por periodos prolongados durante la madrugada, mañana y noche.

¿Cuál será el clima en municipios del Edomex?

En Toluca, capital del Estado de México, se espera la temperatura más baja de la región mexiquense, con mínima de 6°C y máxima de 21°C.

En Naucalpan y Tlalnepantla la mínima será de 12°C.

El clima será contrastante durante el día: se espera cielo despejado y temperaturas que alcanzarán los 23°–24°C en municipios como Texcoco, Ecatepec, Valle de Bravo y Tlalnepantla.

Clima CDMX hoy: pronóstico jueves 26 de febrero

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó alerta amarilla en seis alcaldías de la ciudad, por lo que se recomienda extremar precauciones ante las bajas temperaturas.

Tras el anuncio del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) sobre la entrada del Frente Frío número 38 a territorio mexicano, la SGIRPC indicó alerta amarilla por bajas temperaturas para este jueves 26 de febrero en las alcaldías de Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Xochimilco, Tlalpan y Milpa Alta.

Los niveles pronosticados de temperatura en estas zonas serán de 4 a 6 grados C entre las 00:00 y las 08:00 horas, según detalló la dependencia.