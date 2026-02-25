Desmienten amenaza de bomba en Torre Prisma

Amenaza Juzgados de Distrito en Materia Penal donde se reportó amenaza de bomba. (SSC)

A través de una llamada, se reportó la existencia de un aparato explosivo dentro de la Torre Prisma del Poder Judicial, ubicada en avenida Insurgentes Sur, de la colonia San Ángel, de la alcaldía Álvaro Obregón.

De inmediato, personal especializado del Agrupamiento Zorros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudió al inmueble.

Los agentes apoyaron a evacuar a los trabajadores y realizaron una revisión exhaustiva en todas las zonas del edificio, estacionamientos, baños, oficinas, entre otros.

Luego de una búsqueda, no se localizó ningún objeto que pusiera en riesgo la integridad física de las personas, por lo que se organizó el reingreso de los trabajadores.