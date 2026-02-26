Acceso al Desierto de los Leones es gratuito; advierten sanciones por cobros indebidos

La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) informó que el acceso y el uso de los estacionamientos en el Parque Nacional Desierto de los Leones son gratuitos y que actualmente no existe autorización alguna para cobrar por estos servicios, por lo que cualquier cargo a visitantes es indebido y puede ser sancionado.

La dependencia precisó que el programa de conservación y manejo del área establece las actividades que requieren autorización, entre ellas las comerciales, así como las sanciones aplicables en caso de incumplimiento.

En ese sentido, recordó que quien realice cobros sin permiso puede ser acreedor a un arresto administrativo de 24 a 36 horas, conforme al artículo 28 Bis de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.

El Desierto de los Leones fue decretado como la primera área natural protegida con categoría de parque nacional en el país el 27 de noviembre de 1917, según su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Se ubica al poniente de la capital, en territorio de las alcaldías Álvaro Obregón y Cuajimalpa de Morelos, y cuenta con una extensión de mil 529 hectáreas.

De acuerdo con la información oficial, el parque brinda servicios ambientales como la retención de humedad, la recarga de mantos acuíferos, la formación de suelo y la mejora de la calidad del aire. Además, conserva biodiversidad de flora y fauna y posee valor escénico y cultural para los visitantes.

El horario de acceso es de lunes a domingo, de 6:00 a 17:00 horas. Las autoridades ambientales llamaron a las y los usuarios a respetar el reglamento interno, que establece no generar residuos, transitar únicamente por caminos señalizados, no ingresar con animales de compañía, abstenerse de fumar o encender fuego y no extraer ejemplares de flora o fauna.