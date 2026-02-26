Al menos 10 peregrinos heridos tras choque en Constituyentes

Al menos 10 peregrinos resultaron lesionados luego de que el autobús en el que viajaban se impactó contra una camioneta de carga que se encontraba detenida sobre la avenida Constituyentes, en la colonia San Miguel Chapultepec, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad de carga habría presentado una falla mecánica, aparentemente la ponchadura de un neumático, por lo que permanecía detenida en uno de los carriles cuando fue alcanzada por el autobús.

El impacto se produjo por la parte trasera, lo que provocó que varios pasajeros salieran proyectados contra los asientos delanteros.

Paramédicos de la Cruz Roja y servicios de emergencia capitalinos atendieron a los heridos en el lugar y trasladaron a por lo menos diez personas a distintos hospitales para su valoración.

Entre los lesionados se reportan adultos y, de manera preliminar, algunos menores de edad. Hasta el momento no se ha informado de víctimas mortales.

Regresaban de la Basílica

Según versiones recabadas en el sitio, los pasajeros regresaban de una visita a la Basílica de Guadalupe cuando ocurrió el percance. Algunos de ellos señalaron que varios viajeros descansaban al momento del choque, tras concluir actividades religiosas.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acordonaron la zona para facilitar las labores de rescate y realizar los peritajes correspondientes. El conductor del autobús fue presentado ante el Ministerio Público, que determinará su situación jurídica una vez que se concluyan las investigaciones para deslindar responsabilidades.

Afectaciones viales

El accidente provocó complicaciones severas en la circulación con dirección al poniente de la ciudad. Durante varias horas se registraron filas de vehículos y desvíos mientras se retiraban las unidades involucradas.

Autoridades de tránsito recomendaron utilizar vías alternas como para evitar la zona afectada.