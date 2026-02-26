Buscan fortalecer participación ciudadana en seguridad, para que estrategias sean exitosas

Los titulares de las alcaldías serían los encargados de recabar las opiniones

El grupo parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México presentó una iniciativa para que las y los vecinos puedan emitir opiniones y formular propuestas en la materia.

Lo anterior, para fortalecer la participación ciudadana en el diseño y evaluación de las políticas de seguridad pública.

“La implementación de una estrategia en este rubro tendrá más éxito si cuenta con la participación de las y los capitalinos”, expuso el coordinador del PAN, Andrés Atayde.

Quien destacó que la inseguridad sigue siendo el principal problema para las y los capitalinos y la seguridad es la condición básica para el ejercicio de todos los demás derechos.

“Sin seguridad, la libertad se debilita, la convivencia se fractura y la confianza institucional se erosiona”, puntualizó.

Atayde reconoció que, en una ciudad tan diversa y compleja como la capital, la seguridad no puede diseñarse únicamente desde una lógica centralizada.

Señaló que las dinámicas delictivas cambian de una colonia a otra e incluso de una calle a otra, por lo que las estrategias deben incorporar el conocimiento territorial y la experiencia cotidiana de quienes viven la ciudad.

“La estrategia de seguridad no se impone; se construye con corresponsabilidad”, enfatizó.

La iniciativa no propone crear nuevas estructuras ni burocracia, sino fortalecer los mecanismos ya existentes dentro de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México.

Entre los principales planteamientos se encuentra incorporar la seguridad ciudadana como eje rector de dicha ley, reforzar el derecho de las y los ciudadanos a emitir opiniones y presentar propuestas específicas en la materia.

Así como establecer expresamente la audiencia pública como espacio formal para dialogar sobre seguridad con las autoridades, y fortalecer la consulta pública cuando las estrategias impacten directamente en un territorio determinado.

El Coordinador del GPPAN explicó que una política de seguridad tiene mayores probabilidades de éxito cuando se sustenta en dos elementos: la confianza ciudadana y el entendimiento profundo de lo que ocurre en territorio.

En ese sentido, su propuesta busca institucionalizar el diálogo entre autoridad y comunidad para dotar de mayor legitimidad y eficacia a las estrategias de seguridad.

Plantea que los titulares de la jefatura de Gobierno o de las demarcaciones consulten directamente a las y los vecinos respecto de la estrategia de seguridad en su territorio mediante una consulta pública.

“Aprobando esta iniciativa daremos un paso para fortalecer la relación entre ciudadanía y autoridad en la construcción de paz en nuestra Ciudad de México. Gobierne quien gobierne”, concluyó.

La propuesta, turnada a la Comisión de Participación Democrática y Ciudadana para su análisis y discusión, impulsa soluciones concretas que atienden la principal preocupación de las y los capitalinos, promoviendo una gobernanza más cercana, participativa y efectiva en materia de seguridad pública.