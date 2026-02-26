Entregan arcotecho en primaria Emiliano Zapata en Atizapán para mejorar espacios educativos

Entregan arcotecho en primaria Emiliano Zapata para mejorar espacios educativos

Con el objetivo de brindar espacios más dignos y seguros para las y los estudiantes, el presidente municipal Pedro Rodríguez Villegas entregó un arcotecho en la Escuela Primaria Emiliano Zapata, obra que forma parte de las acciones para fortalecer la infraestructura educativa en el municipio.

Durante la entrega, el alcalde destacó que invertir en educación es una prioridad de su administración, ya que contar con instalaciones adecuadas permite que niñas y niños desarrollen sus actividades escolares en mejores condiciones. El nuevo arcotecho permitirá realizar eventos cívicos, actividades deportivas y recreativas sin que el clima sea un obstáculo.

La obra se suma a la mejora continua que se ha realizado en el plantel, donde recientemente también fue entregada un aula digital, equipada con herramientas tecnológicas para apoyar el aprendizaje de los alumnos. Con ello, se busca que la comunidad estudiantil tenga acceso a recursos modernos que fortalezcan su formación académica.

Autoridades escolares y padres de familia agradecieron el apoyo del gobierno municipal, señalando que estas acciones benefician directamente a los estudiantes y contribuyen a crear un entorno más cómodo y funcional. Asimismo, reconocieron que contar con espacios techados brinda mayor seguridad durante ceremonias, clases de educación física y reuniones escolares.

Pedro Rodríguez Villegas reiteró que su administración continuará impulsando proyectos en distintas escuelas del municipio, con el fin de mejorar la infraestructura y garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo integral de la niñez.

Con la entrega de este arcotecho, el gobierno municipal reafirma su compromiso con la educación y con la creación de espacios dignos donde las niñas y los niños puedan aprender, convivir y crecer en un ambiente seguro.