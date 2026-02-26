Entregan mejoras urbanas en la colonia Miramar de Naucalpan

El presidente municipal de Naucalpan, Isaac Montoya, regresó a la colonia Miramar para entregar una serie de mejoras urbanas realizadas a través del programa Huellas de la Transformación, una estrategia que busca recuperar espacios públicos y mejorar la calidad de vida de las y los vecinos.

Durante el recorrido, el alcalde destacó que estas acciones forman parte de un compromiso para atender zonas que durante muchos años permanecieron en el abandono y que representaban un problema para quienes transitan diariamente por el lugar. Señaló que su gobierno trabaja para transformar espacios olvidados en áreas más seguras y funcionales.

Las obras se llevaron a cabo también como parte del operativo Construyendo Bienestar para el Pueblo, mediante el cual se realizaron diversos trabajos de mejoramiento urbano. Entre las acciones destacan el balizamiento de calles, la instalación de nuevas luminarias, la colocación de malla de protección, así como la construcción de banquetas para facilitar el paso peatonal.

Además, se llevó a cabo la pinta de guarniciones, la aplicación de mezcla asfáltica para mejorar la superficie de rodamiento y una jornada de limpieza general en la zona intervenida. Estas labores buscan brindar mayor seguridad tanto a peatones como a automovilistas, especialmente en horarios nocturnos.

Vecinas y vecinos de Miramar señalaron que el área intervenida había permanecido en malas condiciones durante décadas, lo que generaba preocupación constante, principalmente para estudiantes y trabajadores que deben salir temprano de sus hogares o regresar por la noche. La falta de iluminación y el deterioro de las calles representaban un riesgo diario.

El presidente municipal afirmó que su administración continuará visitando las colonias para supervisar personalmente los avances y escuchar las necesidades de la población. Reiteró que el objetivo principal es reducir el rezago en infraestructura urbana y garantizar espacios dignos y seguros.

El gobierno municipal busca fortalecer el bienestar social y mejorar la imagen urbana de Naucalpan, promoviendo entornos más seguros y funcionales para todas las familias. Las autoridades informaron que el programa Huellas de la Transformación seguirá implementándose en otras colonias del municipio en las próximas semanas.