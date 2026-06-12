CDMX supera prueba logística en el arranque del Mundial 2026: Brugada

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada afirmó que la capital del país respondió de manera satisfactoria a los retos logísticos y operativos derivados de la jornada inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, celebrada el jueves 11 de junio.

La mandataria capitalina señaló que las autoridades locales implementaron acciones para garantizar la movilidad, la seguridad y el acceso de los asistentes tanto al estadio sede del encuentro inaugural como a los espacios habilitados para el seguimiento del torneo en distintos puntos de la ciudad.

Cientos de miles de personas acudieron al estadio, al festival futbolero instalado en el Zócalo capitalino y a otros 18 espacios de convivencia organizados en diferentes alcaldías para seguir el inicio de la competencia internacional.

La Jefa de Gobierno reconoció la labor de miles de servidores públicos que participaron en los operativos desplegados durante la jornada, así como el trabajo de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana encargados de las tareas de vigilancia y apoyo a la población.

También destacó la participación de la ciudadanía y agradeció el comportamiento de las personas que asistieron a las distintas actividades relacionadas con el arranque del Mundial.

Además felicitó a la Selección Mexicana por el resultado obtenido en su partido inaugural frente a Sudáfrica, al considerar que su actuación generó entusiasmo entre la afición que siguió el encuentro en la capital del país.