Ecatepec transforma la México- Pachuca con Sendero Seguro

Sendero Seguro en Ecatepec

La presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, llevó a cabo la inauguración de un nuevo Sendero Seguro de casi dos kilómetros de longitud sobre la carretera libre México-Pachuca, a la altura del fraccionamiento Los Héroes Ecatepec Cuarta Sección, espacio que además alberga un paseo cultural integrado por nueve esculturas monumentales de cartonería inspiradas en el Mundial de Futbol.

Durante un recorrido con habitantes de la zona, la alcaldesa expuso las acciones realizadas para recuperar el corredor urbano, que anteriormente permanecía en condiciones de abandono y con escasa iluminación.

“Es un paseo con motivo del ‘pambol’. No solamente son las esculturas, fue toda la iluminación, se hizo todo un Sendero Seguro de casi dos kilómetros, guarniciones y banquetas de aquel lado y repavimentación de la antigua carretera a Pachuca gracias a nuestra gobernadora Delfina Gómez Álvarez”, declaró Cisneros Coss.

La presidenta municipal precisó que la administración municipal intervino la zona peatonal que se encontraba invadida y apostó por recuperar el espacio público mediante acciones integrales.

“Y de este lado hemos iluminado nosotros, intervenido toda una zona que era peatonal y estaba invadida, llenar de luz, recuperar este espacio con limpieza, intervención artística y actividad. Todos los vecinos hoy hablan de que es un lugar completamente, radicalmente distinto y que hoy lo disfrutan. Y con actividades culturales y deportivas esto va a ser muy grande, lo merecen los vecinos, tener espacios bellos, tranquilos para el esparcimiento y la recreación”, indicó Cisneros.

La edil municipal detalló que el nuevo Sendero Seguro abarca desde Los Héroes Ecatepec Cuarta Sección hasta el entronque con el Puente de Fierro, incluyendo la lateral de terracería paralela a la vialidad. Además, la Dirección de Servicios Públicos instaló luminarias a lo largo del trayecto, además de ejecutar trabajos de pavimentación, construcción de banquetas y guarniciones, así como labores de limpieza.

Azucena Cisneros reveló que también notificó a propietarios de establecimientos que ocupan la lateral con vehículos y objetos, con el propósito de liberar la vía y garantizar el tránsito peatonal y vehicular.

En el entronque con el Puente de Fierro-Albarradón fue instalado el Paseo Cultural, conformado por las esculturas “Guerrero de fuego”, “Ajolote abrazando al mundo”, “Ehécatl, la pasión del futbol”, “Pepito Bambolero”, “Eca-Ajolota”, “El juego de la pelota”, “La Diosa Pambolera”, “Atlante” y “Chac Gool”, elaboradas por artistas y colectivos del Estado de México y la Ciudad de México.

El responsable de los Tonallis Ecatepec, Benjamín González Pérez, expresó que “Diosa Futbolera” es un homenaje a niñas y niños que juegan futbol en los llanos del municipio y el “Juego de la pelot”a recuerda el ritual de los antiguos mexicanos, además de que el rostro de la “Eca-Ajolota” color rosa tiene rasgos de mujer indígena y el “Chac Goo”l rememora la figura de Chac Mool hallada en el municipio.

La Crónica de Hoy 2026