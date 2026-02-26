Iluminan sendero seguro en Ecatepec para proteger a usuarios del Mexicable

Un tramo que por años permaneció en la oscuridad y era sinónimo de temor para los transeúntes fue transformado en un corredor seguro. El gobierno de Ecatepec puso en funcionamiento un nuevo Sendero Seguro en las calles Mezquite y Guerrero, en la comunidad de Santa Clara Coatitla, una zona que conecta directamente con una de las estaciones del transporte público cable. La intervención busca brindar tranquilidad a las miles de personas que a diario transitan por este punto para abordar el Mexicable.

Fue a nombre de la alcaldesa Azucena Cisneros Coss que el secretario del Ayuntamiento, Faustino de la Cruz Pérez, encabezó el corte de listón inaugural. El proyecto abarca 370 metros lineales en las vialidades mencionadas, las cuales durante mucho tiempo permanecieron con alumbrado deficiente, generando un entorno de inseguridad y alerta constante entre vecinos y viajeros. La ubicación estratégica del sendero inicia en Vía Morelos y calle Mezquite, justo donde se levanta la terminal 1 Santa Clara de la Línea 1 del Mexicable.

La obra representa un alivio particular para mujeres y niñas, quienes son las usuarias más frecuentes de este medio de transporte que enlaza con las partes altas de San Andrés de la Cañada. El nuevo corredor no solo mejora la percepción de seguridad, sino que también dignifica el espacio por donde caminan diariamente cientos de personas para llegar a sus hogares o centros de trabajo.

Uno de los vecinos de la zona, Gonzalo Austria Cortés, recordó cómo solía ser transitar por ahí antes de la intervención. “Antes daba miedo la calle Mezquite”, confesó el habitante, quien detalló las mejoras que ahora observa: la instalación de nuevas lámparas, la jornada de limpieza que retiró toneladas de basura, el balizamiento de la vialidad y el arreglo de los baches que durante años complicaron el paso. “Está haciendo las cosas bien y así debe de seguir”, expresó en referencia a la gestión municipal.

El vecino destacó que estas acciones no son un hecho aislado, sino que forman parte de un cambio más amplio que percibe en Ecatepec. Mencionó que en los últimos meses han visto la pavimentación de diversas calles, un notable mejoramiento en el sistema de alumbrado público y un incremento en el suministro de agua potable a través de la red, lo que, dijo, mejora la calidad de vida en la localidad.

De acuerdo con información proporcionada por el director de Servicios Públicos, Carlos Cruz Ramos, la rehabilitación del Sendero Seguro implicó un trabajo integral en los 370 metros lineales que comprenden las dos calles. Se instalaron 30 nuevas luminarias y se reconectaron otras 17 que estaban fuera de servicio. A esto se sumaron labores de limpieza profunda, poda de árboles, trabajos de balizamiento, el encalado de bardas y la recolección de 3.4 toneladas de basura acumulada, devolviendo la imagen urbana a la comunidad.

Durante el evento, Faustino de la Cruz Pérez enfatizó que la administración local está enfocada en regresar los espacios públicos a la población. “Entre todos vamos a recuperar Ecatepec”, aseguró el funcionario ante los presentes. El acto contó con la asistencia de vecinos y representantes locales, como Ana Bertha Chores Martínez, presidenta del Consejo de Participación Ciudadana (Copaci); el delegado Miguel Ángel Hevia del Puerto López, ambos de Santa Clara; así como Claudia Fragoso, de la UTC 48, y Araceli Cano Carrillo, directora de Gobierno municipal, quienes atestiguaron el compromiso de continuar con estas acciones en otras zonas del municipio.