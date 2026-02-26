IMSS fortalece asesorías para centros de trabajo

La Estrategia Entornos Laborales Seguros y Saludables beneficio a 392 mil trabajadores

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reforzará la Estrategia Entornos Laborales Seguros y Saludables (ELSSA) para beneficio de 392 mil trabajadores distribuidos en los mil 372 centros del Estado de México Oriente. Donde fueron otorgadas mil 173 distintivos ELSSA a empresas adscritas al IMSS.

Durante las asesorías se contó con la participación de 39 asesores entre ellos médicos especialistas en medicina del trabajo e ingenieros en seguridad y salud laboral, la estrategia ELSSA permite adoptar una cultura preventiva y mejorar la salud de los y las trabajadoras de la región.

Durante el transcurso del 2026 el IMSS pretende fortalecer dicha estrategia (ELSSA) en acciones donde la prevención de riesgos laborales, la promoción de hábitos saludables y acompañamiento permanente de centro de trabajo son fundamentales.