Congreso CDMX pide a Semovi y SRE que licencias de conducir tengan reconocimiento internacional

Adiós a la licencia permanente CDMX | Esta es la fecha límite para tramitarla. (Magdalena Montiel Velázquez)

El Congreso de la Ciudad de México solicitó a las autoridades capitalinas y federales que impulsen mecanismos para que las licencias de conducir expedidas en la capital puedan obtener reconocimiento internacional.

La propuesta, presentada a través de un punto de acuerdo por el diputado del PAN y legislador migrante Raúl Torres, plantea que la Secretaría de Movilidad local (Semovi) incorpore una modalidad opcional de mejora en los trámites de expedición y renovación de licencias, con requisitos, costos y características homologadas.

El punto de acuerdo también exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a coordinarse con las entidades federativas para gestionar acuerdos que faciliten la homologación y el reconocimiento de las licencias mexicanas en ciudades del extranjero donde actualmente no se validan.

El legislador señaló que mexicanos residentes en Europa han expresado dificultades para conducir con sus licencias nacionales, ya que en algunos países no pueden utilizarlas por más de 90 días.

El legislador destacó el caso de España, donde afirmó que viven más de 100 mil connacionales, así como de Francia, Alemania, Reino Unido y Países Bajos, destinos donde también reside población mexicana.

Explicó que la modalidad propuesta permitiría a quienes lo deseen pagar los derechos correspondientes para contar con una licencia con características homologadas, sin que las entidades federativas pierdan sus atribuciones en la materia.

“Este mejoramiento de licencia permitiría que, a nivel federal, con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de la mano de la Cancillería, poder hacer los convenios para poder revalidar entonces ya las licencias de conducir de México en Europa principalmente”, sostuvo.

El diputado migrante precisó que la propuesta busca facilitar la movilidad de los mexicanos en el exterior y reducir obstáculos para quienes necesitan conducir por motivos laborales, familiares o económicos.

También pidió la intervención de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y de la Cancillería para realizar las gestiones necesarias ante otros países.