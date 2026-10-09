Delfina Gómez informa avances de su gobierno ante más de 195 mil mexiquenses

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez informó sobre los avances de su administración durante cuatro encuentros regionales de rendición de cuentas realizados en Donato Guerra, Cuautitlán Izcalli, Chicoloapan y San Felipe del Progreso, ante más de 195 mil mexiquenses.

La mandataria mexiquense presentó resultados en infraestructura, bienestar social, seguridad, salud, educación y desarrollo económico, además de destacar el respaldo del gobierno federal para proyectos en distintas regiones de la entidad.

En materia de infraestructura y movilidad, señaló que durante su administración se han destinado más de 43 mil millones de pesos a obras carreteras y de transporte público.

Mencionó, entre otros proyectos, la reconstrucción del Periférico Norte, el trolebús Chalco-Santa Marta y la ampliación de nuevas líneas de los sistemas Mexibús y Mexicable.

Reporta avances en programas sociales y empleo

En el ámbito social, la gobernadora afirmó que 1.9 millones de personas han salido de la pobreza en el Estado de México, resultado que atribuyó a los programas sociales implementados durante su gestión.

Precisó que estos programas representan una inversión superior a 54 mil millones de pesos e incluyen Mujeres con Bienestar, Alimentación para el Bienestar y Alimentación Escolar para el Bienestar.

En materia económica, informó que la entidad ocupa el primer lugar en generación de empleo, con más de 280 mil nuevos puestos de trabajo formales durante el periodo de su administración.

Respecto a seguridad, destacó la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales mediante las Mesas de Paz. De acuerdo con los datos presentados por la administración estatal, esta estrategia ha contribuido a una reducción de 15.5 por ciento en la incidencia delictiva y de 21.8 por ciento en los homicidios dolosos.

También reconoció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para atender las necesidades de la entidad, particularmente a través del Plan Oriente.

Esta estrategia contempla una inversión superior a 110 mil millones de pesos para desarrollar proyectos de infraestructura, movilidad, salud, educación y servicios públicos en municipios de la zona oriente del Estado de México.

La gobernadora sostuvo que los resultados de su administración se han presentado de manera regional para informar directamente a la población sobre las acciones realizadas y los recursos destinados a distintos sectores de la entidad.