Microsismo en Tlalpan, CDMX, hoy 9 de octubre: ¿de cuánto fue el temblor?

Sismo hoy CDMX El temblor fue en Tlalpan (Crónica Digital)

Un microsismo se registró en Tlalpan, al sur de la Ciudad de México, poco después de las 16:50 horas de este viernes 9 de octubre, según reportó el Servicio Sismológico Nacional.

El movimiento fue perceptible para habitantes de distintas zonas de la capital, aunque su corta duración y su alcance localizado no provocaron la activación de la alerta sísmica.

El temblor generó reacciones entre residentes de la zona sur y el poniente de la CDMX. Algunos testimonios difundidos en redes sociales describieron una sacudida breve, con una sensación de profundidad y sin un desplazamiento prolongado.

El movimiento también llevó a que algunos edificios habitacionales y corporativos pusieran en marcha sus protocolos internos.

¿De cuánto fue el microsismo de hoy en CDMX?

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó que el microsismo registrado este viernes 9 de octubre tuvo una magnitud de 2.2 y su epicentro se localizó en Tlalpan, Ciudad de México.

¿Por qué no se activó la alerta sísmica en CDMX?

La alerta sísmica está diseñada para advertir sobre movimientos que pueden representar una amenaza considerable para la población. De acuerdo con la información proporcionada, su activación contempla sismos de magnitud igual o superior a 5.0, además de las condiciones que los sensores detectan para anticipar un posible impacto en la Ciudad de México.

Los microsismos de baja magnitud, como el registrado en Tlalpan, no suelen alcanzar esos parámetros. Su energía se libera en una zona reducida, por lo que pueden sentirse en áreas cercanas al epicentro sin que eso implique, por sí mismo, un peligro estructural generalizado.