Consejo Ciudadano respalda regulación de plataformas digitales para proteger a menores

El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México respaldó el decreto anunciado por el Gobierno de México para regular las plataformas digitales y reforzar la protección de niñas, niños y adolescentes frente a contenidos violentos o inapropiados en internet.

El organismo señaló que, aunque las redes sociales, videojuegos y aplicaciones de mensajería representan herramientas para el aprendizaje y la convivencia, también pueden convertirse en espacios de exposición a violencia, abuso y otros riesgos digitales.

Desde 2019, el Consejo Ciudadano ha atendido a más de 71 mil niñas, niños y adolescentes mediante servicios de orientación psicológica, contención emocional y acompañamiento especializado.

En el mismo periodo recibió más de 5 mil 500 reportes de ciberdelitos relacionados con esta población.

Los registros del organismo exponen que el 50 por ciento de estos casos corresponde a material de abuso sexual infantil (MASI), mientras que 35 por ciento está relacionado con sextorsión, 6 por ciento con ciberacoso, 5 por ciento con compra y venta por internet y 2 por ciento con riesgos asociados a videojuegos.

También se identificaron reportes por robo de identidad, con 0.4 por ciento; fraude amoroso, con 0.3 por ciento, y robo de contactos mediante WhatsApp, con 0.2 por ciento.

El Consejo consideró que estas cifras muestran la necesidad de fortalecer las acciones de prevención y facilitar que las personas menores de edad y sus familias puedan reconocer señales de riesgo y solicitar apoyo de manera oportuna.

Ante el anuncio del decreto, el organismo llamó a madres, padres y personas cuidadoras a mantener acompañamiento sobre las actividades que realizan niñas, niños y adolescentes en internet.

También lanzó diversas recomendaciones entre ellas mantener una comunicación cercana y escuchar sin juzgar; conocer las plataformas, videojuegos y aplicaciones de mensajería que utilizan; establecer controles parentales adecuados a su edad y revisar las opciones de privacidad de sus cuentas.

También aconsejó hablar con los menores sobre perfiles falsos, engaños y amenazas para que puedan identificar señales de alerta, además de enseñarles a proteger sus datos personales y evitar compartir contenido íntimo cuando exista presión para hacerlo.

El Consejo subrayó que ante cualquier situación de riesgo es importante solicitar ayuda de inmediato y evitar culpabilizar a quien pide apoyo.

Las niñas, niños, adolescentes y sus familias pueden acceder a orientación psicológica y jurídica gratuita y confidencial las 24 horas, los 365 días del año.

Para casos relacionados con posibles delitos de trata y explotación también se encuentra disponible la Línea Nacional contra la Trata de Personas.