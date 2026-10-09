Metrópoli

El organismo reportó más de 5 mil 500 casos de ciberdelitos relacionados con niñas, niños y adolescentes desde 2019

Consejo Ciudadano respalda regulación de plataformas digitales para proteger a menores

Por Gerardo Mayoral

Celulares en Escuelas Estudiantes mexicanos menores de 16 años pueden pasar en promedio hasta nueve horas al día navegando en internet.
Consejo Ciudadano respalda regulación de plataformas digitales para proteger a menores

El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México respaldó el decreto anunciado por el Gobierno de México para regular las plataformas digitales y reforzar la protección de niñas, niños y adolescentes frente a contenidos violentos o inapropiados en internet.

El organismo señaló que, aunque las redes sociales, videojuegos y aplicaciones de mensajería representan herramientas para el aprendizaje y la convivencia, también pueden convertirse en espacios de exposición a violencia, abuso y otros riesgos digitales.

Desde 2019, el Consejo Ciudadano ha atendido a más de 71 mil niñas, niños y adolescentes mediante servicios de orientación psicológica, contención emocional y acompañamiento especializado.

En el mismo periodo recibió más de 5 mil 500 reportes de ciberdelitos relacionados con esta población.

Los registros del organismo exponen que el 50 por ciento de estos casos corresponde a material de abuso sexual infantil (MASI), mientras que 35 por ciento está relacionado con sextorsión, 6 por ciento con ciberacoso, 5 por ciento con compra y venta por internet y 2 por ciento con riesgos asociados a videojuegos.

También se identificaron reportes por robo de identidad, con 0.4 por ciento; fraude amoroso, con 0.3 por ciento, y robo de contactos mediante WhatsApp, con 0.2 por ciento.

El Consejo consideró que estas cifras muestran la necesidad de fortalecer las acciones de prevención y facilitar que las personas menores de edad y sus familias puedan reconocer señales de riesgo y solicitar apoyo de manera oportuna.

Ante el anuncio del decreto, el organismo llamó a madres, padres y personas cuidadoras a mantener acompañamiento sobre las actividades que realizan niñas, niños y adolescentes en internet.

También lanzó diversas recomendaciones entre ellas mantener una comunicación cercana y escuchar sin juzgar; conocer las plataformas, videojuegos y aplicaciones de mensajería que utilizan; establecer controles parentales adecuados a su edad y revisar las opciones de privacidad de sus cuentas.

También aconsejó hablar con los menores sobre perfiles falsos, engaños y amenazas para que puedan identificar señales de alerta, además de enseñarles a proteger sus datos personales y evitar compartir contenido íntimo cuando exista presión para hacerlo.

El Consejo subrayó que ante cualquier situación de riesgo es importante solicitar ayuda de inmediato y evitar culpabilizar a quien pide apoyo.

Las niñas, niños, adolescentes y sus familias pueden acceder a orientación psicológica y jurídica gratuita y confidencial las 24 horas, los 365 días del año.

Para casos relacionados con posibles delitos de trata y explotación también se encuentra disponible la Línea Nacional contra la Trata de Personas.

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