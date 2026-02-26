INAPAM descuento en restaurantes con tarjeta: estos lo ofrecen en CDMX este 2026 (Pexels)

Los adultos mayores con credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) pueden acceder a descuentos en diversos establecimientos de comida en la Ciudad de México a lo largo de 2026. El programa forma parte del paquete de beneficios que busca facilitar el acceso a productos y servicios básicos para quienes tienen 60 años o más y presentan su tarjeta vigente.

Este tipo de descuentos se aplica directamente al consumo en restaurantes, cafeterías, pastelerías y otros locales de alimentación al momento de pagar, siempre que el titular presente su credencial INAPAM antes de la cuenta final.

Restaurantes con descuento INAPAM en CDMX 2026: lista por alcaldía

A continuación, te compartimos el listado organizado de establecimientos en la Ciudad de México que ofrecen descuento con credencial INAPAM en 2026, con dirección y porcentaje aplicable de acuerdo al Directorio de Beneficios del INAPAM:

Azcapotzalco

Darsky Coffee Cafetería

Toronja #209, colonia Nueva Santa María, C.P. 02800

Descuento: 20%

Benito Juárez

Bellini Montecito S.A. de C.V.

Bellini Montecito #35, piso 45, colonia Nápoles, C.P. 03810

Descuento: 15% en cuenta total

Grupo Daruma S.C.

Porfirio Díaz #534, colonia Nochebuena, C.P. 03120

Descuento: 10%

Jaquelin Liset Lipe Morales

Magdalena #434, colonia Del Valle, C.P. 03100

Descuento: 12%

Pastelería Patricia Ramírez Herrera

Pensylvania #51, colonia Nápoles, C.P. 03100

Descuento: 10%

Coyoacán

Delizia Pastelería (Comercial Cajiro S.A. de C.V.)

Avenida División del Norte #2831, colonia Parque San Andrés, C.P. 04040

Descuento: 15%

Cuauhtémoc

Comercializadora de Alimentos y Servicios Velest S.A. de C.V.

Carlos J. Meneses #197 int. 4, colonia Buenavista Parte Baja, C.P. 03650

Descuento: 10%

El Timón de Cortés

Dr. Enrique González Martínez #5, colonia Santa María la Ribera, C.P. 06400

Descuento: 10%

Restaurante Chilpa (José Antonio Nieto Barriga)

Chilpancingo #35, local 4, colonia Hipódromo Condesa, C.P. 06100

Descuento: 10%

Restaurante Curado (Ulises Omar Zuñiga García)

Puebla #334 int. 504, colonia Roma Norte, C.P. 06700

Descuento: 10%

Restaurante Green Bar

Londres #71, colonia Juárez, C.P. 06721

Descuento: 15%

Restaurante Nuevo Tehuacán

Dinamarca #47, colonia Juárez, C.P. 06600

Descuento: 10%

Tortas Albaricoque

Antonio Caso #15-A local B, colonia San Rafael, C.P. 06460

Descuento: 10% a 15%

Gustavo A. Madero

Restaurant Vegetariano Lindavista (Víctor Manuel Zepeda Sandoval)

Avenida Instituto Politécnico Nacional #1848 local 1, colonia Lindavista, C.P. 07300

Descuento: 5%

Miguel Hidalgo

Marketing Saludable y Ético S. de R.L. de C.V.

Ejército Nacional #1112 despacho 502, colonia Los Morales, C.P. 11510

Beneficio: Precio preferencial

Mocaba Café

Presa Pabellón #50, colonia Irrigación, C.P. 11500

Descuento: 5%

Montmartre Bistro (Carlos Alberto Ponce Rojano)

Gobernador José Guadalupe Covarrubias #92, colonia San Miguel Chapultepec, C.P. 11850

Descuento: 20%

Milpa Alta

Starloks Coffee Cafetería

Toluca Sur #21, barrio La Concepción, C.P. 12000

Descuento: 10% (promoción especial)

Venustiano Carranza

La Casa de Anita

Retorno 40 de Cecilio Robelo #3, colonia Jardín Balbuena, C.P. 15900

Descuento: 15%

¿Cómo acceder al beneficio de descuento en restaurantes?

Para acceder a los descuentos INAPAM en restaurantes de la Ciudad de México, es indispensable presentar la credencial física vigente al momento de pagar la cuenta. Este documento acredita que eres beneficiario de los programas del INAPAM y permite activar el descuento directamente en el establecimiento.

Los descuentos suelen aplicarse automáticamente al consumo total o a determinados productos del menú, dependiendo del restaurante. Es recomendable consultar con el personal del lugar antes de ordenar para saber el porcentaje exacto de rebaja que aplica con la tarjeta.

¿Cómo encontrar todas las ofertas y beneficios de INAPAM?

Los beneficios disponibles con la tarjeta INAPAM, incluidos los descuentos en alimentación, están documentados en directorios oficiales que detallan los establecimientos participantes por estado, alcaldía o municipio.

Estos directorios suelen incluir el nombre del negocio, dirección, porcentaje de descuento y, en algunos casos, restricciones o condiciones para aplicar el beneficio. Consultar el directorio actualizado permite conocer todas las opciones disponibles en la CDMX y planear mejor tus salidas a comer con descuento.