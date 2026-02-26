Metrópoli

La festividad celebrará su edición 239 del 22 al 29 de marzo

“La Flor Más Bella del Ejido” visibiliza la grandeza cultural de Xochimilco

Por Jennifer Garlem
En el Congreso de la Ciudad de México, legisladores de Morena dieron a conocer detalles sobre la Fiesta “La Flor Más Bella del Ejido 2026”, que celebrará del 22 al 29 de marzo su edición 239.

Acompañada por representantes de partidos aliados a Morena, la legisladora de Xochimilco Juana María Juárez, dio la bienvenida a decenas de niñas, de distintas edades, que participan en el concurso.

“Me da mucho gusto recibir a todas estas pequeñitas, todas muy bonitas y portando orgullosamente trajes típicos”, dijo.

Juárez López refirió que el Capullo de Primavera es un concurso infantil en el que se fomenta a las niñas la historia de la alcaldía y “que vayan conociendo sus raíces, de dónde vienen, y también que son portadoras de esa historia para la Ciudad de México”.

Por ello, invitó a la ciudadanía a que asistan a conocer y disfrutar del certamen que es patrimonio cultural vivo y en el que se reconoce a las mujeres jóvenes y niñas como portadoras de identidad, historia y saberes ancestrales.

El vocero de Morena, Paulo Emilio García, destacó la labor de la diputada Juana María Juárez al visibilizar la grandeza cultural de Xochimilco y del certamen “La Flor más Bella del Ejido”.

Los orígenes del certamen de “La Flor más Bella del Ejido” se remontan a la época prehispánica como un tributo a Xochiquetzal, la diosa de las flores y la belleza, aunque se formalizó como concurso durante el periodo colonial.

Este concurso busca revalorizar la identidad mestiza y la importancia de la zona ejidal de la Ciudad de México, que es Xochimilco.

Con el paso del tiempo, la tradición se extendió a las infancias con el certamen “Capullo”, diseñado para que niñas pequeñas comiencen a portar con orgullo el traje tradicional, aprendan sobre la cultura de los canales y aseguren el relevo generacional de esta festividad que es Patrimonio Cultural de la Humanidad.

