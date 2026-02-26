PVEM exige claridad al GCDMX por nueva ampliación de consulta del PGD

Jesús Sesma, presidente del Congreso local y diputado del Partido Verde.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso capitalino, Jesús Sesma, cuestionó la falta de claridad con la que el Gobierno de la Ciudad anunció una segunda ampliación del periodo de consulta pública del Plan General de Desarrollo (PGD).

El diputado del Partido Verde amentó que el Gobierno local no ha explicado públicamente las razones técnicas ni los ajustes metodológicos que justifican la decisión.

“Cada día, semana, semestre y año que pasa y no tenemos un Plan General de Desarrollo son años luz de retroceso”, afirmó.

El legislador sostuvo que una planeación de largo plazo como lo es el PGD (que es a 20 años) no puede construirse sin información clara ni reglas transparentes.

“Planear el desarrollo y el crecimiento de la ciudad no es un simple trámite. Es una de las decisiones más importantes del gobierno”, afirmó.

Sesma señaló que ampliar una consulta puede ser positivo si se traduce en mayor participación, pero recalcó que repetir la medida sin una explicación formal genera incertidumbre.

“Tenemos que ser muy, muy cuidadosos; debe de haber sobrecomunicación para que no haya sospechosísimo y exista certeza... La falta de información genera muchas especulaciones”, comentó.

El documento sería recibido este fin de semana

El diputado recordó que el documento sería recibido este fin de semana por el Congreso y, sin previo aviso, el Gobierno local decidió aplazarlo cuatro días antes de la entrega.

“El que nos enteremos de un segundo aplazamiento del PGD, sin justificación, no lo vemos bien”, dijo al señalar que la primera ampliación de la consulta fue el año pasado. “Ahorita dicen que en abril se frena, ¿Cuándo se va a entregar?, nadie sabe".

Además señaló que si la justificación es para que más gente participe, el Gobierno debe de dar a conocer una metodología detallada que permita saber cómo se están recibiendo las opiniones, qué criterios se utilizan para sistematizarlas y de qué manera se verán reflejadas en el documento final.

“La consulta no puede ser solo para calmar inconformidades. Debe servir realmente para que las opiniones de vecinos, especialistas, alcaldías y sectores productivos se reflejen en cambios concretos y transparentes.

“En la CDMX somos 9 millones de habitantes, una encuesta nacional se hace con mil 500 encuestados”, refirió.

Advirtió que el contenido del PGD impactará directamente en asuntos sensibles como vivienda, uso de suelo, medio ambiente y servicios públicos, por lo que la ciudadanía merece certeza jurídica y procesos técnicamente sólidos.

Sesma adelantó que, una vez que el Ejecutivo remita el documento definitivo al Congreso, se revisará con rigor no sólo el contenido del Plan, sino también la calidad del proceso participativo que lo antecedió, a fin de verificar que haya sido auténtico y no una simulación.

Finalmente, llamó al Gobierno capitalino a transparentar las razones de la nueva prórroga, publicar íntegramente las opiniones recabadas y establecer un calendario claro para la conclusión del proceso.

Para finalizar, el legislador dejó claro que su postura no representa que vea mal el retraso, sino que no hay una explicación del por qué.