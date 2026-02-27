Alertan por estafas a través de falsos servicios de mudanzas en redes sociales

Consejos para optimizar el proceso y evitar inconvenientes Estafas en mudanzas. (La Crónica de Hoy)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) a través de la Unidad de Policía Cibernética, alertó a los usuarios de internet por ciberdelincuentes que aprovechan redes sociales y plataformas digitales, para ejecutar fraudes sofisticados, en este caso mediante supuestas empresas de mudanzas que utilizan perfiles falsos, precios bajos y documentos apócrifos para engañar a las víctimas.

A la par de los avances tecnológicos, también han evolucionado las modalidades delictivas, adaptándose a los nuevos hábitos de los usuarios y aprovechando las ventajas que ofrece el entorno digital.

Los ciberdelincuentes han aprendido a sacar partido de la inmediatez, el alcance masivo y la aparente confianza que generan estas plataformas, diseñando esquemas de fraude cada vez más sofisticados y difíciles de detectar a simple vista.

Entre las estrategias más preocupantes se encuentra la suplantación de empresas de servicios esenciales, como las de mudanzas, mediante perfiles falsos en redes sociales.

Los delincuentes buscan generar credibilidad utilizando logotipos profesionales, imágenes de camiones rotulados y publicaciones que simulan experiencia, formalidad y respaldo de clientes satisfechos, estas tácticas están diseñadas para atraer la atención de personas que requieren trasladar sus bienes, especialmente en momentos de urgencia, como mudanzas por trabajo, estudios o cambios de domicilio familiar.

La combinación de precios excesivamente bajos y la sensación de seguridad que generan los perfiles aparentemente confiables, hace que las víctimas confíen rápidamente, omitiendo los pasos básicos de verificación y dejando expuestos sus datos personales y patrimoniales.

Esta vulnerabilidad es precisamente la que los estafadores explotan para concretar el fraude, con consecuencias económicas y de seguridad importantes para quienes son afectados.

Un ejemplo de esta modalidad de fraude es el siguiente: un supuesto proveedor de mudanzas contacta a la víctima tras una publicación en redes sociales, ofreciendo un precio muy bajo para captar su atención, solicita un depósito anticipado para “apartarlo” o “asegurar el servicio”, enviando documentos y fotos falsas para generar confianza. El día acordado, no se presenta, o recoge los bienes y posteriormente exige pagos adicionales para entregarlos, desapareciendo después y bloqueando a la víctima.

Ante ello, la Policía Cibernética emitió las siguientes recomendaciones para la prevención de fraudes relacionados con supuestas empresas de mudanzas y otros servicios contratados a través de redes sociales: