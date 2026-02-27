Atizapán de Zaragoza anuncia la Carrera Atlética “Primavera 26” de 5 kilómetros

Con el objetivo de fomentar la actividad física, la inclusión y la convivencia familiar, el Gobierno Municipal de Atizapán de Zaragoza, a través del área de Desarrollo Social, anunció la realización de la Carrera Atlética “Primavera 26” 5K, que se llevará a cabo el próximo 22 de marzo de 2026 a las 08:00 horas.

El evento deportivo tendrá como sede el Deportivo Ana Gabriela Guevara, ubicado en avenida Hogar del Gozo s/n, colonia Hogares de Atizapán, donde se espera la participación de corredores amateurs, atletas experimentados y familias completas que deseen sumarse a esta jornada deportiva.

De acuerdo con la convocatoria, la carrera contará con una distancia de cinco kilómetros y está diseñada para promover hábitos saludables entre la población, además de impulsar la participación incluyente, ya que contempla la integración de personas con discapacidad, reforzando el mensaje de que el deporte es un espacio abierto para todas y todos.

Uno de los principales atractivos del evento es que las inscripciones serán totalmente gratuitas, lo que permitirá que un mayor número de ciudadanos pueda registrarse y formar parte de la actividad sin costo alguno. El registro deberá realizarse a través de la liga publicada en los canales oficiales del Ayuntamiento.

Las autoridades municipales informaron que todas y todos los participantes recibirán playera conmemorativa y medalla, como parte del kit de participación. Además, habrá premiación en efectivo para los cinco primeros lugares que crucen la meta en las ramas femenil y varonil, lo que añade un componente competitivo para quienes buscan destacar en esta disciplina.

La Carrera Atlética “Primavera 26” forma parte de las estrategias del gobierno local bajo el lema “Sigamos Creciendo”, que busca fortalecer el tejido social mediante actividades deportivas y recreativas que promuevan estilos de vida saludables y la sana convivencia.

Este tipo de eventos también representa una oportunidad para que la ciudadanía haga uso de los espacios deportivos del municipio y se apropie de ellos como puntos de encuentro comunitario. El Deportivo Ana Gabriela Guevara se ha consolidado como uno de los principales recintos para actividades físicas en la demarcación.

La organización del evento cuenta con el respaldo de patrocinadores como la empresa Mega, lo que permite ofrecer incentivos y garantizar una logística adecuada para la seguridad y comodidad de las y los corredores.

Autoridades municipales invitaron a la población a inscribirse con anticipación, preparar su entrenamiento y participar en esta celebración deportiva que marca el inicio de la primavera con energía y entusiasmo.