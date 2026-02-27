Cada 48 horas, tres viviendas pasan de renta tradicional a turística en CDMX, revela análisis

Foto: Cuartoscuro Foto: Cuartoscuro (La Crónica de Hoy)

Durante el primer semestre de 2025, en promedio tres viviendas completas dejaron de rentarse a residentes cada 48 horas para integrarse al mercado de hospedaje temporal.

Así lo revela un análisis basado en datos de Inside Airbnb, el cual señala que, al cierre de junio de 2025 se contabilizaron 27 mil 51 alojamientos activos en la Ciudad de México, lo que representa un incremento neto de 770 espacios respecto a diciembre de 2024.

El crecimiento ocurre en un contexto marcado por la crisis de acceso a la vivienda y a menos de un año de la Copa Mundial de Futbol de 2026, evento que se prevé aumente la demanda de hospedaje temporal.

Del total registrado, 17 mil 713 corresponden a viviendas completas, cifra que aumentó en 283 unidades en seis meses. Según el análisis, este crecimiento equivale a la pérdida constante de inmuebles disponibles para arrendamiento residencial.

En paralelo, los cuartos privados sumaron 8 mil 995 espacios tras incrementarse en 387 unidades durante el mismo periodo.

Concentración territorial y empresarial

El fenómeno presenta una fuerte concentración geográfica. Cuatro alcaldías concentran el 81 por ciento de toda la oferta de alojamientos turísticos en la plataforma analizada.

La alcaldía Cuauhtémoc encabeza la lista con 12 mil 514 espacios, equivalentes al 46.1 por ciento del total de la ciudad, particularmente en colonias como Roma, Condesa y Juárez. Le siguen Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Coyoacán, zonas caracterizadas por su conectividad, servicios urbanos y atractivo turístico.

En Cuauhtémoc, el ritmo de conversión indica que tres viviendas dejaron el mercado residencial cada cuatro días durante los primeros meses de 2025 analizados.

El estudio también advierte una alta concentración de la propiedad. Un total de mil 204 propietarios o gestores —equivalentes al 10 por ciento de los anfitriones— controlan aproximadamente la mitad de todos los alojamientos disponibles en la ciudad.

Asimismo, el 20 por ciento de los anfitriones concentra el 60 por ciento de la oferta total, lo que refleja una operación cada vez más profesionalizada del negocio.

Incumplimiento del límite legal de noches

La Ley de Turismo de la Ciudad de México, reformada en 2023, establece que las viviendas ofertadas en plataformas digitales no pueden rentarse más de 180 noches al año, con el objetivo de evitar la sustitución de vivienda permanente por hospedaje turístico.

Sin embargo, el análisis indica que 7 mil 532 propiedades —el 28 por ciento del total— ya excedían ese límite de ocupación proyectada, lo que sugiere un incumplimiento extendido de la normativa vigente.

El reporte señala que la mayor parte de estas irregularidades no corresponde a pequeños arrendadores.

De los 4 mil 725 anfitriones con al menos un alojamiento que rebasa el límite legal, solo 959 concentran la mitad de las propiedades en incumplimiento.

Presiones ante el Mundial 2026

El crecimiento del alojamiento turístico ocurre en vísperas del Mundial de Futbol 2026, del cual la Ciudad de México será una de las sedes.

Organizaciones vecinales han advertido que en colonias céntricas es cada vez más frecuente la no renovación de contratos de renta, debido a que propietarios optan por destinar los inmuebles a estancias de corta duración orientadas a visitantes.

Colectivos y organizaciones vinculadas al derecho a la vivienda han planteado la necesidad de aplicar plenamente las regulaciones existentes, incluyendo la puesta en marcha de un padrón de anfitriones y plataformas digitales, así como medidas adicionales para contener procesos de desplazamiento residencial.

El informe concluye que el crecimiento acelerado de la oferta turística, su concentración en zonas específicas y en un número reducido de operadores, así como la proximidad de eventos internacionales, intensifican la discusión sobre el equilibrio entre la actividad turística y el acceso a vivienda asequible en la capital del país.