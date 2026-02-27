Caída de templete en la Ibero: así fue el momento que colapsó la estructura y dejó al menos 10 personas heridas

Colapsa templete en la Universidad Iberoamericana En la explanada de la Ibero, colapsó una estructura de gradas mientras los y las estudiantes tomaban su foto de graduación; el fotógrafo encargado del servicio ha sido detenido.

Una estructura de gradas colapsó en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, mientras los y las estudiantes posaban para la foto de tradicional de su graduación.

Ubicada en la colonia Peña Blanca, en Santa Fe, la universidad privada Ibero fue testigo de un accidente que dejó al menos 10 heridos entre los y las estudiantes que subieron al templete para fotos que colapsó ante el peso, por lo que las autoridades han detenido al responsable que montó la estructura.

¿Qué pasó en la Universidad Iberoamericana de Santa Fe?

Este viernes 27 de febrero, alumnas y alumnos prontos a graduarse, se reunieron en la explanada de la Universidad Ibero de Peña Blanca para participar en su fotografía grupal de graduación.

Sin embargo, cuando alrededor de 100 estudiantes se habían colocado en posición para la captura, la parte trasera de la estructura de gradas se vino abajo, provocando alrededor de diez personas heridas.

Un templete colapsó mientras se realizaba una toma de fotografía en la Universidad Iberoamericana (IBERO).



Al lugar acudió personal para atender a las personas lesi*nadas.



📹 | Redes sociales #Ibero #CDMX #México pic.twitter.com/NcQ7QumtCW — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) February 27, 2026

Al reportarse el accidente, el personal del SUUMA (Sistema Universitario de Urgencias Médicas Asociación), así como elementos de la Cruz Roja, Protección Civil y el ERUM (Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas) atendieron a los heridos y heridas en la caída del templete.

Detienen al responsable del derrumbe de templete en la Ibero

Tras el colapso de la estructura de gradas para fotos de graduación, las autoridades capitalinas se presentaron en la universidad privada para detener al proveedor del servicio de fotografía, quien fue el que montó la estructura que se vino abajo con los y las estudiantes del colegio.

“Esos fotógrafos te trepan en tablas sobrepuestas, mal colocadas”, fue la queja de un usuario de redes sociales ante la noticia, señalando que la empresa de fotografía debería tomar responsabilidad del accidente y las personas heridas.