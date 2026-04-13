Detienen a hombre por presunto robo con violencia en la Morelos; mujer resulta lesionada

Un hombre de 37 años fue detenido por su presunta participación en un robo con violencia en calles de la colonia Morelos, en la Ciudad de México, donde una mujer de 26 años resultó lesionada con un objeto punzocortante.

Los hechos ocurrieron en las inmediaciones del tianguis de La Lagunilla, en el cruce de la calle Confort y Eje 1 Norte, cuando una pareja fue interceptada por tres personas que presuntamente los despojaron de diversas pertenencias, entre ellas una cadena, cartera, reloj y dinero en efectivo.

Tras la agresión, personas que se encontraban en el lugar retuvieron a uno de los señalados, lo que permitió que elementos de la Policía Auxiliar asignados al operativo Blindar Cuauhtémoc realizaran su aseguramiento.

Paramédicos de Protección Civil atendieron en el sitio a la mujer lesionada, a quien diagnosticaron heridas lacerantes en el tórax y en un codo. No fue necesario su traslado a un hospital.

Durante la revisión, al detenido se le encontró una cangurera con dinero en efectivo, un reloj identificado por las víctimas como de su propiedad y una navaja.

El hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía correspondiente, donde se determinará su situación jurídica.