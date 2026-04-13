Semarnat interviene en Parque Los Viveros con acciones de saneamiento ambiental

Trituración de árboles muertos

El Parque Nacional “El Histórico de Coyoacán”, mejor conocido como Los Viveros, atraviesa un proceso de rehabilitación por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), debido a que la salud de decenas de árboles ha sido afectada.

De acuerdo a un anuncio colocado en las entradas del parque, factores como altas temperaturas, la sequía, plagas, hongos y condiciones de suelo fueron la causa de que los árboles tuvieran que ser talados, con el fin de que estas afectaciones no contagien a más ejemplares.

Por ello, la reserva forestal atraviesa un proceso de deforestación, en el que los ejemplares muertos, secos o enfermos están siendo triturados y los restos son esparcidos al mismo suelo del parque. El proceso está a cargo de una empresa privada contratada por la Semarnat.

Diputado acusa abandono de Los Viveros

En días recientes, el diputado por Coyoacán de la bancada panista, Ricardo Rubio, emprendió una acusación contra el gobierno de la Ciudad de México liderado por Morena, de tener esta zona natural en abandono, señalando problemas de plagas, sequías en diversos puntos, y basura acumulada.

“Morena no tiene compasión por el medio ambiente, lo hemos visto siempre como por ejemplo en obras como el Tren Maya, la degradación por el AIFA y ahora el derrame de petróleo en las costas del Golfo”, acusó.

Tala de troncos enfermos o con plagas

Sin embargo, de acuerdo a visitantes del lugar entrevistados por Crónica durante un recorrido por el parque, declaran no observar este tipo de problemas durante sus visitas y que consideran que es uno de los espacios públicos mejor conservados ya que cuenta con mantenimiento constante y seguridad permanente.

Reportan que el problema de los árboles talados se presentó hace más de un año en que se tenía una acumulación de troncos y ramas, por lo que ven como un avance positivo que se le de tratamiento.

Por otro lado, en distintas zonas de Los Viveros, se observa a los visitantes interactuando de forma directa con el suelo y los árboles mientras se ejercitan, pasean, o tienen tiempo de relajación.

El legislador advirtió que subiría un punto de acuerdo para solicitar que se atendieran dichas problemáticas, sin embargo, la Semarnat se le adelantó.