Arte urbano reúne a más de 200 creadoras en festival de Venustiano Carranza

La alcaldía Venustiano Carranza llevó a cabo la quinta edición del festival “Juntas Hacemos Más”, una iniciativa enfocada en el arte urbano y la expresión femenina que, durante tres días, reunió a creadoras nacionales e internacionales en distintos espacios públicos de la demarcación.

Las actividades comenzaron el 10 de abril con el Primer Encuentro de Tatuadoras en el Centro Cultural Carranza, donde artistas dedicadas al tatuaje compartieron su trabajo y experiencias en torno a esta forma de expresión corporal. Posteriormente, más de 200 artistas provenientes de países como Brasil, Colombia, Estados Unidos, Argentina y Francia intervinieron muros del Archivo General de la Nación con obras de gran formato.

Al evento acudió la artista francesa Lucce, cuya intervención formó parte de los más de 500 metros lineales de murales realizados en colaboración con autoridades del recinto. Las obras se desarrollaron en un entorno abierto al público, lo que permitió la interacción directa entre creadoras y visitantes durante el proceso artístico.

Además de las intervenciones visuales, el festival integró la participación de 30 exponentes de hip hop provenientes de entidades como Chiapas, Querétaro y Puebla, quienes aportaron presentaciones musicales y actividades vinculadas a la cultura urbana.

De acuerdo con autoridades de la alcaldía, estas acciones buscan promover el uso del espacio público a través del arte y fomentar la participación comunitaria. Como parte de las acciones complementarias en la zona, se informó sobre la instalación de nuevas luminarias con el objetivo de mejorar la iluminación y las condiciones de tránsito peatonal.