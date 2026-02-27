Cambios en la Línea 2 del Metro CDMX: horarios, cierres y todo lo que debes saber para marzo de 2026

La movilidad en la capital ha entrado a una nueva etapa. La Línea 2 del Metro del Sistema de Transporte Colectivo Metro continuará con cambios de horario y ajustes operativos durante 2026 como parte de un proceso de remodelación y mantenimiento mayor que busca mejorar la seguridad y la eficiencia del servicio en uno de los corredores más transitados de la Ciudad de México.

Las modificaciones forman parte de un plan integral que incluye trabajos en infraestructura, revisión de vías y modernización de sistemas, lo que obligará a implementar cierres parciales y horarios especiales en distintos momentos del año.

¿Por qué habrá cambios en la Línea 2 del Metro CDMX?

El proyecto de intervención responde al desgaste natural de una línea con décadas de operación continua y millones de pasajeros diarios. Las autoridades capitalinas han señalado que la prioridad es garantizar la seguridad de los usuarios y evitar fallas mayores en el futuro.

Entre los trabajos contemplados destacan:

Rehabilitación de vías y sistemas eléctricos

Ajustes en señalización y control de trenes

Mantenimiento estructural en estaciones clave

Este tipo de obras, aunque temporales, suelen traducirse en servicio limitado o con horarios especiales, por lo que se recomienda a las y los usuarios anticipar sus traslados.

Horarios especiales y posibles cierres en 2026

Durante el periodo de remodelación se prevé que el servicio opere con modificaciones en los tiempos de apertura y cierre, así como interrupciones parciales en ciertos tramos.

Estaciones afectadas y con horarios especiales

Viaducto

Chabacano

San Antonio Abad

Las autoridades informaron con anticipación que el servicio funcionará con horarios reducidos entre semana y cerrará por completo los domingos.

Horarios especiales de estaciones de la Línea 2 en remodelación

Lunes a viernes: servicio hasta las 22:00 horas

Sábados: cierre a partir de las 20:00 horas

Domingos: estaciones cerradas todo el día

El resto de la Línea 2 seguirá operando de Cuatro Caminos a Pino Suárez y de Taxqueña a Xola.

¿Cómo afectará la movilidad diaria?

La Línea 2 conecta puntos estratégicos del centro y sur de la CDMX, por lo que cualquier ajuste afecta a miles de trayectos cotidianos. Se espera que durante los periodos de intervención aumente la demanda en rutas alternas como:

Líneas paralelas del Metro

Sistema de Metrobús

Transporte concesionado

La recomendación principal es planear rutas con tiempo extra, revisar avisos oficiales y considerar opciones de movilidad complementarias.