DIF Naucalpan impulsa “La Cora de Cuidadoras” para fortalecer el Sistema de Cuidados en el municipio

Con el objetivo de reconocer y dignificar el trabajo de cuidados que históricamente ha recaído en las mujeres, el Sistema Municipal DIF de Naucalpan puso en marcha “La Cora de Cuidadoras”, una brigada comunitaria que busca fortalecer la atención en territorio y acercar los servicios institucionales a las colonias del municipio.

Esta iniciativa surge como parte del compromiso del DIF Naucalpan para contribuir a la implementación de un Sistema de Cuidados que permita reconocer, reducir y remunerar las labores que millones de mujeres realizan diariamente en sus hogares, muchas veces sin visibilización ni apoyo institucional. El programa se alinea con la política nacional que impulsa la creación de un sistema integral que garantice mejores condiciones para quienes desempeñan tareas de cuidado.

“La Cora de Cuidadoras” tiene presencia permanente en distintas comunidades de Naucalpan, donde realiza actividades informativas, de orientación y acompañamiento a mujeres y familias. El objetivo principal es generar cercanía entre el gobierno municipal y la población, atendiendo directamente en las calles las necesidades relacionadas con el cuidado de niñas, niños, personas adultas mayores y personas con discapacidad.

Impulsada por la presidenta honoraria del SMDIF Naucalpan, la brigada forma parte de una estrategia más amplia enfocada en la igualdad sustantiva y el bienestar comunitario. A través de jornadas territoriales, las integrantes de la brigada visitan colonias para informar sobre programas sociales, servicios de asistencia y mecanismos de apoyo disponibles para quienes ejercen labores de cuidado.

Además de brindar orientación, el equipo promueve la reflexión sobre la corresponsabilidad social en el cuidado, fomentando la participación de hombres, instituciones y comunidad en general para distribuir de manera más equitativa estas tareas. Con ello se busca no solo aliviar la carga que enfrentan muchas mujeres, sino también fortalecer el tejido social y mejorar la calidad de vida en los hogares.

El gobierno municipal, bajo el lema “Aquí Gobierna la Esperanza 2025-2027”, ha señalado que esta brigada representa un paso importante para construir un municipio más justo e incluyente. La presencia constante en territorio permite identificar problemáticas específicas de cada colonia y ofrecer atención más directa y personalizada.

En el marco de estas acciones, el DIF Naucalpan también promueve actividades culturales y de concientización, como el Festival Feminista de Música “Vivas, Libres y Soñando”, que se realizará el próximo 7 de marzo en la Explanada del Palacio Municipal. Este tipo de eventos buscan fortalecer la participación de las mujeres en espacios públicos y visibilizar sus derechos.

La ciudadanía puede mantenerse informada sobre las actividades y servicios de “La Cora de Cuidadoras” a través de las redes sociales oficiales del DIF Naucalpan, tanto en Facebook como en Instagram, donde se difunden fechas de jornadas, convocatorias y programas disponibles.