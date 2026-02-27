Ecatepec suma cuatro kilómetros de Senderos Seguros en 15 días

En poco más de dos semanas, el gobierno municipal de Ecatepec sumó cuatro kilómetros de Senderos Seguros en distintos puntos del municipio, con el objetivo de mejorar la movilidad y brindar mayor seguridad a la población, especialmente a mujeres y niñas.

La alcaldesa Azucena Cisneros Coss ha supervisado personalmente los avances de iluminación, recuperación de espacios públicos y creación de parques lineales que forman parte de esta estrategia de transformación urbana.

El primer tramo fue puesto en marcha el pasado 6 de febrero en la avenida Iganacio López Rayón, en el fraccionamiento Las Américas. Se trata de un Sendero Seguro de 1.2 kilómetros lineales que durante 17 años permaneció en completa oscuridad, generando temor entre vecinos. Con la intervención, el camellón central quedó totalmente iluminado y el espacio fue recuperado para uso comunitario, ya que cuenta con juegos infantiles que anteriormente no eran utilizados durante la noche debido a la falta de luz.

Posteriormente, el 20 de febrero, la presidenta municipal entregó la repavimentación de la avenida Tecnológico y su continuación Maravillas, donde se creó un Sendero Seguro de 2.5 kilómetros lineales, con una inversión de 40 millones de pesos. Esta obra fue realizada en coordinación con los gobiernos federal y estatal.

Este tramo es estratégico, ya que se ubica frente al Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec (TESE) y conecta las avenidas Central y R1. Además, atraviesa comunidades como Valle de Aragón, Jardines del Tepeyac, Valle de Anáhuac, Zapata y Valle de Guadalupe. Como parte del mejoramiento urbano, el pavimento incluye un mural con la leyenda “Ecatepec Amor y Paz”, reforzando el mensaje de recuperación y apropiación del espacio público.

El Sendero Seguro más reciente fue inaugurado el 25 de febrero en las calles Mezquite y Guerrero, en Santa Clara Coatitla. Este tramo de 370 metros lineales inicia en la estación 1 Santa Clara de la Línea 1 del Mexicable, una zona que anteriormente se encontraba en penumbras y representaba riesgos para quienes transitas por el lugar.

Las autoridades municipales señalaron que la creación de estos senderos forma parte de una estrategia integral para transformar el entorno urbano, recuperar espacios públicos y generar condiciones para que las mujeres puedan caminar sin miedo, particularmente durante la noche.

Asimismo, el gobierno federal puso en marcha el programa “Camina Libre, Camina Segura”, el cual proyecta la construcción de 30 kilómetros de Senderos Seguros en Ecatepec. Esta iniciativa busca reforzar las acciones locales y ampliar el impacto de las intervenciones en beneficio de la ciudadanía.