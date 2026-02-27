El Gobierno de Texcoco trabaja en estrategia para sustituir cableado aéreo por uno subterráneo

Cableado aéreo

El Gobierno de Texcoco, como parte del programa de embellecimiento, sostuvo una reunión con representantes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y de proveedores de servicios de internet, televisión y telefonía por cable, con el objetivo de establecer medidas que permitan introducir dichos servicios subterráneos para poder limpiar la imagen urbana de este municipio.

A la reunión asistieron la Directora de Desarrollo Urbano y Ecología; Mónica Quintero Miranda, el Director de Obras Pública; Miguel Ángel Olivares Gálvez, El Director de Seguridad Pública y Movilidad; Roberto Hernández Romero, el Gerente de la Ciudad; Ricardo Arellano Mayer, al igual que un representante de la CFE, y de las empresas que ofrecen servicio de internet, televisión y telefonía por cable.

El objetivo principal del encuentre fue establecer medidas técnicas y operativas para poder introducir servicios subterráneos y el retiro de postes que sostienen cables y que generan contaminación visual.

Por su parte, el Presidente Municipal de Texcoco Nazario Gutiérrez Martínez comentó que el Gobierno municipal le facilitara a las diferentes empresas lo necesario para llevar a cabo los cambio con los que continuaran presentándole sus servicios a sus usuarios.

“Se trata de limpiar la imagen urbana del municipio mediante la eliminación de cableado aéreo, de modernizar la infraestructura deservicios básicos y de telecomunicaciones, así como garantizar un entorno visualmente más ordenado para los habitantes y visitantes de esta localidad”, explicó Gutiérrez Martínez .

Las empresas deberán de trabajar con las Direcciones de Desarrollo Urbano y Ecología, así como Obras Públicas, para poder establecer la estrategia con la que el cableado de sus servicios pasará a ser subterráneo.

El gobernador añadió que estos trabajos se realizarán al inicio en la avenida 16 de septiembre, y que de manera paulatina irán avanzando al primer cuadro dela ciudad de Texcoco. De ahí se extenderán hasta el resto del municipio.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Texcoco reafirma su compromiso con el mejoramiento del entorno público.