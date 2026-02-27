Inauguran en Xochimilco la cancha “Pioneras del 71” rumbo al Mundial 2026 Clara Brugada, jefa de Gobierno, encabezó la inauguración de las canchas de San Lucas Xochimanca con el nombre de "Las pioneras del 71" en la alcaldía Xochimilco (Mario Jasso)

La jefa de Gobierno, Clara Brugada encabezó la inauguración de la cancha “Pioneras del 71” en el Deportivo San Lucas Xochimanca, en la alcaldía Xochimilco, como parte del programa de rehabilitación y construcción de 500 espacios deportivos en las 16 demarcaciones de la capital, en el contexto de los preparativos para el Mundial de 2026.

La intervención incluyó la transformación de más de 10 mil 600 metros cuadrados, con la renovación integral de una cancha de futbol 11 y otra de futbol rápido, ambas ahora con pasto sintético, iluminación, guarniciones, malla perimetral y mejoramiento urbano en el entorno. De acuerdo con la Secretaría de Obras y Servicios, los trabajos beneficiarán a casi 14 mil habitantes de la zona.

“No queremos ser esa población que sólo ve el Mundial en una pantalla, sino que queremos vivir el Mundial jugando futbol en canchas nuevas; en canchas dignas a lo que merecen sus pueblos”, afirmó la jefa del Ejecutivo local ante vecinos y autoridades locales.

La mandataria capitalina señaló que la ciudad acelera obras de infraestructura con motivo del torneo internacional, pero insistió en que el objetivo es que el beneficio permanezca.

“Todas las obras que estamos haciendo rumbo al Mundial son de beneficio permanente para la ciudad”, dijo.

Programa de 500 canchas

El secretario de Obras, Raúl Basulto, detalló que la cancha de futbol 11 requirió la intervención de más de 4 mil 500 metros cuadrados con nivelación de terreno, colocación de tepetate, instalación de pasto sintético y nuevas porterías. En el caso de la cancha de futbol rápido, se rehabilitaron muros, rejas y superficie de juego.

Además, se instalaron 33 luminarias, se realizaron trabajos de pintura en más de 5 mil metros cuadrados, poda de árboles, bacheo, balizamiento y colocación de murales alusivos al Mundial y al futbol femenil.

Explicó que, de las 500 canchas contempladas en el programa, 308 son intervenidas por el gobierno central y el resto por las alcaldías; en Xochimilco se prevé rehabilitar más de 30 espacios deportivos.

Clara Brugada explicó que el proyecto busca reducir desigualdades territoriales.

“Con esta cancha, la ciudad iguala a Xochimilco con cualquier otra cancha del centro de la Ciudad de México”, afirmó.

También vinculó el programa con una estrategia más amplia de movilidad y mejoramiento urbano. Anunció que el Tren Ligero que corre de Taxqueña a Xochimilco incorporará nuevas unidades y operará en modalidad doble para reducir tiempos de traslado y aumentar la capacidad, como parte de las acciones previas al Mundial.

Homenaje a las pioneras de 1971

La inauguración estuvo marcada por la presencia de exjugadoras del Mundial femenil de 1971, tanto de México como de Inglaterra, torneo que no fue reconocido oficialmente por la FIFA, pero que reunió a más de 100 mil personas en el Estadio Azteca.

“Reivindicamos al Mundial del 71 como ese Mundial que ha venido transformando la vida de nuestro país y del mundo”, expresó Clara Brugada.

Entre las invitadas estuvieron las inglesas Chris Lockwood y Trudy McCaffery, quienes recordaron su participación siendo adolescentes. “Solamente teníamos amor por el juego”, dijo Lockwood.

McCaffery añadió que “cuando alguien les diga que no jueguen algún deporte, que no hagan lo que ustedes quieren hacer, no escuchen. Simplemente salgan ahí y disfrútenlo”.

Por parte de México, la exseleccionada Elvira Aracén evocó las dificultades que enfrentaron.

“En aquellos entonces el futbol no era para mujeres. Tuvimos algunas críticas, algunas muy feas: las mujeres deben de irse a la cocina; las mujeres no pueden pisar las canchas de futbol”, relató.

También recordó que tras el torneo de 1971 las jugadoras fueron vetadas durante décadas de estadios afiliados a la FIFA.

La directora de la Liga MX Femenil, Mariana Gutiérrez, señaló que actualmente hay más de mil jugadoras profesionales registradas en dos categorías y que cada torneo suma millones de espectadores en distintas plataformas.

“El grito de gol no conoce de género. Las mujeres juegan futbol”, afirmó.

Mundial con enfoque social





La jefa de Gobierno planteó que la capital busca impulsar un “Mundial social”, con actividades comunitarias y deportivas abiertas. Anunció que el 15 de marzo se intentará romper el récord Guinness de la clase de futbol más grande del mundo en el Zócalo y que se organizará un torneo femenil abierto a mujeres de distintas edades.

También adelantó que se colocarán pantallas en puntos estratégicos de Xochimilco para que la población pueda seguir los partidos y que los embarcaderos de Nativitas y Cuemanco están siendo renovados como parte del mejoramiento integral de la zona.

“Queremos un Mundial donde no haya racismo, donde no haya clasismo, donde no haya machismo, ni homofobia ni discriminación”, expresó Brugada.

Al cierre del acto se realizó el intercambio simbólico de playeras entre las exjugadoras mexicanas e inglesas, así como la develación oficial de la cancha “Pioneras del 71”. El espacio quedó abierto para uso comunitario, con el compromiso de que se desarrollen escuelas y torneos locales.

“Misión cumplida, rendición de cuentas. Y sus canchas ya listas, para su pueblo”, concluyó la mandataria capitalina.