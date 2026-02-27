Trabajadores del AICM denuncian hundimientos en la terminal aérea

AICM CIUDAD DE MÉXICO, 28SEPTIEMBRE2025.- Usuarios descansan en las salas de espera del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) Terminal 2 del cual recientemente se inauguraron nuevos murales y continúan con obras de restauración. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM (Andrea Murcia Monsivais)

Trabajadores del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) denunciaron que la estructura de la terminal ha comenzado a mostrar graves hundimientos por el peso de la maquinaria que se emplea en los trabajos de remodelación ( por la Copa Mundial de Fútbol 2026) así como fuertes problemas administrativos que no han sido solucionados.

Comentaron que dicha situación ha provocado una alerta generalizada e incluso los empleados están desconcertados y preocupados por el silencio de la administración de la terminal aérea.

En un comunicado, los inconformes señalaron que el director del AICM, Juan José Padilla Olmos, protege a su gente de confianza; además señalaron que se pagó la prima vacacional hasta el 31 de diciembre y fue sólo el equivalente a 36% de lo que debieron recibir.

Dijeron que cuando fueron preguntar en recursos humanos por qué recibieron menos dinero en esa prestación y por qué hasta el último día del año, “la respuesta fue que con la fusión entre Grupo Aeroportuario Marina, Servicios Aeroportuarios de la CDMX y el AICM, las políticas habían cambiado, pero Padilla había declarado que se les iban a respetar sus derechos y prestaciones y hasta por escrito nos los dio”.

Además reprocharon que Luis Antonio Aragón Lozano, con 53 años dedicados en el AICM, experto en el Centro de Control Operativo (torre de control y centro de mando), con dominio absoluto en aterrizajes, despegues, pistas, slots y más, fue enviado a una oficina por el director y en su lugar colocó a dos tenientes sin experiencia alguna en ingeniería aeronáutica.

Señalaron que el teniente Brandon Villegas Martínez, encargado de la Torre de Control, en una ocasión que el Popocatépetl comenzó con sus exhalaciones ordenó el cierre de operaciones.

“Nadie despega, nadie aterriza, aunque el Cenapred señaló que los vientos se estaban llevando las cenizas al otro lado del AICM. Por suerte, esto fue de madrugada y un enterado, desesperado ante las decisiones de Villegas Martínez, reportó el desastre con los jefes del jefe, y acto seguido, vino la contraorden. No hubo consecuencias para el teniente”, resaltaron.

Señalaron que la teniente Josefina Guerrero Medel, que está al frente del Centro de Mando, realiza su labor de ultimo minuto, como lo es coordinar despegues, aterrizajes, asignación de puertas de arribos y salidas.

“Manda a dos aviones a la misma posición y uno tiene que estar esperando al menos 30 minutos en carreteo a que el avión que llegó primero salga para poder hacer contacto con la terminal”.

Además acusaron que el director y sus trabajadores aseguran que, “los civiles son los que están mal y que se resisten a los cambios porque son huevones y mañosos”.

“Empezamos bien, Tiscareño y Rivera Parga, de Marina, pero desde que llegó el almirante Padilla estamos muy mal. Esta gente ha acosado sexual y laboralmente al personal del AICM y hecho pedazos nuestros derechos”, revelan los trabajadores inconformes.

Asimismo, relataron que el capitán Máximo Galindo Marín, de las incorporaciones más recientes al AICM y quien ya lleva dos cambios de área, “amenaza y amedrenta al personal, ha hecho llorar a las compañeras, las intimida constantemente, lo que provocó que personal de confianza y personal sindicalizado se unieron para poner una denuncia en la contraloría y derechos humanos”.

“Cuando se enteró de que lo habían denunciado, hostigó al personal para que dicha denuncia fuera retirada, amenazó al personal de confianza y, ante tanta amenaza, los de confianza tuvieron que ceder, pero el personal sindicalizado sigue firme con la denuncia”, aseguraron los quejosos.

Señalaron que el sindicato ha colocado carteles por todas la oficinas y relojes checadores en los cuales se lee que si los trabajadores son acosados sexual o laboralmente, ellos los respaldan.

Los trabajadores del área de transportación se unieron al reclamo y mencionaron que su jefe inmediato, el Subdirector de Terminal y de Supervisión de Transportación Terrestre, los presiona para apoyar a empresas que son deudoras, irregulares o con problemas legales como son Casadey y Protaxi.