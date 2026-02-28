Ayuntamiento de Ecatepec realiza jornada de limpieza de barrancas en Santa María Chiconautla

Con el objetivo de prevenir inundaciones y recuperar espacios públicos, personal del Ayuntamiento de Ecatepec llevó a cabo una nueva jornada de Limpieza de Barrancas en la comunidad de Santa María Chiconautla.

La actividad se realizó siguiendo la encomienda de la presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss, quien ha instruido a todas las áreas del gobierno local a trabajar en territorio y reforzar las acciones preventivas, especialmente ante la temporada de lluvias.

Desde temprana hora, trabajadores de distintas dependencias municipales se dieron cita en la zona para retirar basura, escombro y desechos acumulados en la barranca. Estas labores buscan reducir el riesgo de taponamientos que puedan provocar desbordamientos e inundaciones que afecten a las familias que viven en las cercanías.

Autoridades municipales señalaron que este tipo de acciones no solo tienen un impacto en la prevención de desastres, sino también en la recuperación y dignificación del espacio público. La acumulación de basura en barrancas y cauces representa un problema ambiental y de salud, además de generar focos de infección.

Durante la jornada, el personal utilizó herramientas y maquinaria para facilitar el retiro de residuos, logrando liberar importantes tramos del cauce natural. Con ello, se mejora el flujo del agua pluvial y se disminuye la posibilidad de afectaciones en viviendas cercanas.

El gobierno municipal destacó que la limpieza de barrancas forma parte de una estrategia integral de prevención que se realiza en diferentes puntos del municipio. La finalidad es anticiparse a posibles contingencias y proteger a la población.

Vecinos de Santa María Chiconautla reconocieron la importancia de estas jornadas, ya que en años anteriores algunas zonas registraron problemas durante la temporada de lluvias. Señalaron que mantener limpias las barrancas ayuda a evitar inundaciones y también mejora la imagen de la comunidad.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para evitar arrojar basura en la vía pública y en los cauces naturales, ya que la colaboración de la población es fundamental para que estas acciones tengan resultados duraderos.

El Ayuntamiento reiteró que continuará trabajando en territorio con jornadas similares en otras colonias del municipio. Bajo el lema de que “prevenir también es proteger”, el gobierno local aseguró que no bajará la guardia en las tareas de limpieza y mantenimiento urbano.