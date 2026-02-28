Movilizaciones en CDMX hoy 28 de febrero: concentraciones, eventos y rutas alternas para evitar el tráfico

La Ciudad de México arranca el sábado 28 de febrero con una agenda cargada de movilizaciones, concentraciones y eventos masivos, lo que anticipa un día con tránsito más lento de lo habitual en distintas zonas.

Autoridades de seguridad capitalinas informaron que se esperan manifestaciones, rodadas y actividades religiosas que podrían impactar la movilidad, sobre todo en áreas céntricas y avenidas principales.

Aunque no se contemplan marchas de gran escala ni bloqueos generalizados, la presencia de al menos 14 concentraciones y eventos de esparcimiento sí podría generar complicaciones en traslados y tiempos de recorrido.

Alcaldías con mayor actividad

Los reportes oficiales señalan que las actividades se distribuirán en varios puntos de la capital, con mayor presencia en alcaldías como:

Cuauhtémoc

Coyoacán

Gustavo A. Madero

Venustiano Carranza

Tlalpan

Miguel Hidalgo

En estas demarcaciones se concentran eventos sociales, reuniones públicas y peregrinaciones, lo que podría traducirse en cierres parciales o reducción de carriles en vialidades estratégicas.

Motivos de las concentraciones

Entre las convocatorias destacan actividades relacionadas con derechos sociales, diversidad, defensa del territorio y bienestar animal, además de encuentros culturales y reuniones comunitarias programadas a lo largo del día.

Este tipo de agenda, aunque no siempre implica protestas, sí incrementa la afluencia peatonal y vehicular en puntos específicos de la ciudad.

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo

Lugar: Palacio Nacional (Plaza de la Constitución, Centro Histórico).

Horario: 09:30 horas.

Impacto vial: Cierre parcial o total del primer cuadro del Zócalo capitalino.

Rutas alternas: Eje 1 Norte, Eje 1 Oriente y la avenida Izazaga.

Caravana del Orgullo (Unidad de Atención a la Diversidad Sexual)

Lugar: Parque del Mestizaje (Santa Isabel Tola, Gustavo A. Madero).

Horario: 10:00 horas.

Impacto vial: Posible afectación en Prolongación Misterios e Insurgentes Norte debido a la movilización.

Rutas alternas: Avenida Ferrocarril Hidalgo y Calzada de los Misterios.

Rodada del 2º Aniversario de Extrem Biker’s

Lugar: Inicia en las Astas del Estadio Olímpico Universitario.

Horario: 20:00 horas.

Impacto vial: Concentración de aproximadamente 150 motociclistas más grupos de apoyo que se desplazarán por definir.

Rutas alternas: Avenida Universidad y Paseos del Río para evitar la zona de Ciudad Universitaria e Insurgentes Sur.

Mundo Joven Fest

Lugar: Centro Banamex (Miguel Hidalgo).

Horario: 10:00 horas.

Aforo previsto: 7,500 personas.

Rutas alternas: Avenida Río San Joaquín y Anillo Periférico para evitar la saturación en el acceso por Avenida Conscripto.

UFC: Moreno vs Albazi

Lugar: Arena Ciudad de México (Azcapotzalco).

Horario: 16:00 horas.

Aforo previsto: 12,500 personas.

Rutas alternas: Eje 4 Norte y Avenida Tezozómoc para evitar el congestionamiento en la zona de las granjas.

Un Corazón

Lugar: Auditorio Nacional (Miguel Hidalgo).

Horario: 18:00 horas.

Aforo previsto: 9,790 personas.

Rutas alternas: Avenida Horacio y Anillo Periférico para evitar el embotellamiento en Paseo de la Reforma.

América vs Tigres (Liga MX)

Lugar: Estadio Ciudad de los Deportes (Benito Juárez).

Horario: 21:00 horas.

Aforo previsto: 32,500 personas.

Rutas alternas: Viaducto Miguel Alemán y Avenida Patriotismo, evitando cruzar por Eje 6 Sur y Avenida Insurgentes.

Celebración al Apóstol San Judas Tadeo

Lugar: Templo de San Hipólito y San Casiano (Cuauhtémoc).

Horario: Durante todo el día (inicio desde las 06:45).

Aforo previsto: 60,000 personas.

Rutas alternas: Avenida México-Tenochtitlán y Eje 1 Norte para evitar el cierre total de la intersección entre Paseo de la Reforma y Avenida Hidalgo.

Recomendaciones para moverte hoy

Para evitar contratiempos, autoridades sugieren:

Salir con tiempo adicional

Revisar reportes viales en tiempo real

Priorizar transporte público

Considerar rutas alternas

Estas medidas pueden ayudar a reducir el impacto de las concentraciones en tus trayectos diarios.