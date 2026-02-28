Movilizaciones en CDMX hoy 28 de febrero: concentraciones, eventos y rutas alternas para evitar el tráfico

La Ciudad de México arranca el sábado 28 de febrero con una agenda cargada de movilizaciones, concentraciones y eventos masivos, lo que anticipa un día con tránsito más lento de lo habitual en distintas zonas.
Autoridades de seguridad capitalinas informaron que se esperan manifestaciones, rodadas y actividades religiosas que podrían impactar la movilidad, sobre todo en áreas céntricas y avenidas principales.
Aunque no se contemplan marchas de gran escala ni bloqueos generalizados, la presencia de al menos 14 concentraciones y eventos de esparcimiento sí podría generar complicaciones en traslados y tiempos de recorrido.
Alcaldías con mayor actividad
Los reportes oficiales señalan que las actividades se distribuirán en varios puntos de la capital, con mayor presencia en alcaldías como:
- Cuauhtémoc
- Coyoacán
- Gustavo A. Madero
- Venustiano Carranza
- Tlalpan
- Miguel Hidalgo
En estas demarcaciones se concentran eventos sociales, reuniones públicas y peregrinaciones, lo que podría traducirse en cierres parciales o reducción de carriles en vialidades estratégicas.
Motivos de las concentraciones
Entre las convocatorias destacan actividades relacionadas con derechos sociales, diversidad, defensa del territorio y bienestar animal, además de encuentros culturales y reuniones comunitarias programadas a lo largo del día.
Este tipo de agenda, aunque no siempre implica protestas, sí incrementa la afluencia peatonal y vehicular en puntos específicos de la ciudad.
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
Lugar: Palacio Nacional (Plaza de la Constitución, Centro Histórico).
Horario: 09:30 horas.
Impacto vial: Cierre parcial o total del primer cuadro del Zócalo capitalino.
Rutas alternas: Eje 1 Norte, Eje 1 Oriente y la avenida Izazaga.
Caravana del Orgullo (Unidad de Atención a la Diversidad Sexual)
Lugar: Parque del Mestizaje (Santa Isabel Tola, Gustavo A. Madero).
Horario: 10:00 horas.
Impacto vial: Posible afectación en Prolongación Misterios e Insurgentes Norte debido a la movilización.
Rutas alternas: Avenida Ferrocarril Hidalgo y Calzada de los Misterios.
Rodada del 2º Aniversario de Extrem Biker’s
Lugar: Inicia en las Astas del Estadio Olímpico Universitario.
Horario: 20:00 horas.
Impacto vial: Concentración de aproximadamente 150 motociclistas más grupos de apoyo que se desplazarán por definir.
Rutas alternas: Avenida Universidad y Paseos del Río para evitar la zona de Ciudad Universitaria e Insurgentes Sur.
Mundo Joven Fest
Lugar: Centro Banamex (Miguel Hidalgo).
Horario: 10:00 horas.
Aforo previsto: 7,500 personas.
Rutas alternas: Avenida Río San Joaquín y Anillo Periférico para evitar la saturación en el acceso por Avenida Conscripto.
UFC: Moreno vs Albazi
Lugar: Arena Ciudad de México (Azcapotzalco).
Horario: 16:00 horas.
Aforo previsto: 12,500 personas.
Rutas alternas: Eje 4 Norte y Avenida Tezozómoc para evitar el congestionamiento en la zona de las granjas.
Un Corazón
Lugar: Auditorio Nacional (Miguel Hidalgo).
Horario: 18:00 horas.
Aforo previsto: 9,790 personas.
Rutas alternas: Avenida Horacio y Anillo Periférico para evitar el embotellamiento en Paseo de la Reforma.
América vs Tigres (Liga MX)
Lugar: Estadio Ciudad de los Deportes (Benito Juárez).
Horario: 21:00 horas.
Aforo previsto: 32,500 personas.
Rutas alternas: Viaducto Miguel Alemán y Avenida Patriotismo, evitando cruzar por Eje 6 Sur y Avenida Insurgentes.
Celebración al Apóstol San Judas Tadeo
Lugar: Templo de San Hipólito y San Casiano (Cuauhtémoc).
Horario: Durante todo el día (inicio desde las 06:45).
Aforo previsto: 60,000 personas.
Rutas alternas: Avenida México-Tenochtitlán y Eje 1 Norte para evitar el cierre total de la intersección entre Paseo de la Reforma y Avenida Hidalgo.
Recomendaciones para moverte hoy
Para evitar contratiempos, autoridades sugieren:
- Salir con tiempo adicional
- Revisar reportes viales en tiempo real
- Priorizar transporte público
- Considerar rutas alternas
Estas medidas pueden ayudar a reducir el impacto de las concentraciones en tus trayectos diarios.