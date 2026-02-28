Supervisan rehabilitación de la Planta de Bombeo López Mateos en Nezahualcóyotl

Autoridades municipales realizaron un recorrido de supervisión en la Planta de Bombeo López Mateos, una obra considerada fundamental para fortalecer el sistema de desagüe y prevenir encharcamientos e inundaciones, principalmente durante la temporada de lluvias.

Durante la visita, se verificaron los avances en los trabajos de mantenimiento y modernización que se llevan a cabo en esta infraestructura hidráulica. Las labores están siendo realizadas por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), como parte de las acciones coordinadas para mejorar el funcionamiento del sistema de drenaje en el municipio.

La rehabilitación contempla el mantenimiento general de las instalaciones, la modernización de equipos y la mejora en distintos componentes de la infraestructura hidráulica. Estas acciones permitirán que la planta opere de manera más eficiente y segura, reduciendo riesgos para las colonias cercanas.

La Planta de Bombeo López Mateos cumple un papel clave en el manejo de aguas pluviales y residuales, ya que ayuda a desalojar grandes volúmenes de agua cuando se presentan lluvias intensas. Sin un sistema en óptimas condiciones, las precipitaciones pueden generar encharcamientos que afectan vialidades, viviendas y comercios.

Autoridades señalaron que atender de fondo la infraestructura hidráulica es una prioridad, pues se trata de obras que muchas veces no son visibles, pero que resultan esenciales para la protección de miles de familias. Indicaron que prevenir es la mejor forma de evitar emergencias mayores durante la temporada de lluvias.

Durante el recorrido se constató el avance en la modernización de equipos, lo cual permitirá una mayor capacidad de bombeo y una respuesta más rápida ante posibles contingencias. También se revisaron aspectos relacionados con la seguridad operativa y el correcto funcionamiento de las instalaciones.

Vecinos de la zona han señalado en años anteriores problemas de encharcamientos cuando las lluvias son intensas, por lo que estas acciones representan una medida preventiva importante. Con la rehabilitación, se busca disminuir riesgos y mejorar las condiciones de vida en las colonias aledañas.

El gobierno municipal reiteró que continuará trabajando en territorio y supervisando obras estratégicas que impactan directamente en la seguridad y bienestar de la población. Además, hizo un llamado a la ciudadanía a colaborar manteniendo limpias las calles y evitando tirar basura en la vía pública, ya que esto también influye en el buen funcionamiento del drenaje.

La administración municipal busca reforzar la infraestructura que protege a las familias de Nezahualcóyotl y garantizar mejores condiciones en las colonias. Bajo la premisa de que prevenir es cuidar, las autoridades aseguraron que seguirán impulsando obras que fortalezcan los servicios básicos y reduzcan riesgos durante la temporada de lluvias.