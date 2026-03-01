Ninguna organización logra registro como partido político local en la CDMX

IECM IECM (La Crónica de Hoy)

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) informó que el proceso para la creación de nuevos partidos políticos locales correspondiente al periodo 2025-2026 concluyó sin que ninguna organización ciudadana lograra cumplir los requisitos legales para obtener su registro.

Durante la segunda sesión ordinaria del Consejo General, el organismo electoral conoció el informe final elaborado por la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y Fiscalización, en el que se detalla que, aunque se recibieron solicitudes iniciales de participación, ninguna agrupación presentó formalmente su solicitud de registro como partido político local al término del proceso.

De acuerdo con el documento, en enero de 2025 el IECM recibió 12 notificaciones de intención de organizaciones interesadas en constituirse como partido político local. Tras la revisión de la documentación, siete cumplieron con los requisitos preliminares establecidos por la normativa y fueron consideradas procedentes para continuar con la siguiente etapa del procedimiento.

Las organizaciones que avanzaron en el proceso fueron Fuerza Popular Línea de Masas, APL; Movimiento Laborista CDMX; Movimiento de Liberación Juvenil; Voces Mayas por la Soberanía de México; Tlatoani Voz de Todos; Constitucionalidad Democrática por México y Ecos de Reconciliación.

A partir del 3 de marzo de 2025, estas agrupaciones pudieron iniciar la afiliación de simpatizantes mediante dos modalidades: la realización de asambleas distritales o por demarcación territorial y el registro individual a través de la aplicación móvil desarrollada por el Instituto Nacional Electoral (INE).

El informe señala que el IECM implementó diversas acciones operativas para acompañar el proceso, entre ellas la habilitación del Sistema de Información de Registro de Partidos Políticos Locales, la puesta en marcha de un portal web informativo y la capacitación a las organizaciones sobre el uso de la aplicación móvil para registrar afiliaciones y programar asambleas.

Asimismo, se capacitó a personal de oficinas centrales y órganos distritales del instituto con el fin de apoyar en la certificación de asambleas y en la verificación de las afiliaciones registradas.

Pese a estas acciones, únicamente dos organizaciones presentaron calendarios de asambleas y programaron una reunión cada una; sin embargo, ambas fueron canceladas debido a la falta de quórum requerido.

Al cierre del plazo legal para la captación de afiliaciones, el 15 de enero de 2026, se contabilizaron en total 804 personas afiliadas entre todas las organizaciones participantes. La normativa exigía que cada agrupación alcanzara al menos el equivalente al 0.26 por ciento del padrón electoral de la capital, es decir, 20 mil 611 afiliaciones válidas.

El informe concluye que ninguna de las siete organizaciones cumplió con los requisitos mínimos de afiliación ni con la realización de asambleas obligatorias, por lo que ninguna presentó solicitud formal de registro antes de la fecha límite establecida, el 31 de enero de 2026, con lo cual el proceso quedó oficialmente cerrado sin la incorporación de nuevos partidos políticos locales en la Ciudad de México.