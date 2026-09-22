Llaman a mejorar movilidad en Cuajimalpa ante altos costos y tiempos de traslado

Los altos costos y tiempos de traslado que enfrentan habitantes de Cuajimalpa de Morelos que trabajan fuera de la demarcación afectan su economía, calidad de vida e integración familiar, señaló Roberto Candia, quien hizo un llamado a las autoridades de la alcaldía y de la Ciudad de México a fortalecer las alternativas de movilidad.

De acuerdo con el planteamiento de Candia, alrededor de 25 mil jóvenes y adultos jóvenes de entre 20 y 45 años residentes en Cuajimalpa destinan entre 15 y 25 por ciento de sus ingresos al transporte, debido a que laboran fuera de la demarcación y pueden invertir entre 60 y 90 minutos en cada traslado.

El también Consejero Estatal de Morena en Cuajimalpa sostuvo que esta situación tiene un mayor impacto entre habitantes de colonias populares y población originaria de la demarcación, particularmente entre hogares con menores ingresos.

Candia citó datos que atribuyó al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), según los cuales 32.45 por ciento de la población de Cuajimalpa, equivalente a más de 70 mil personas, se encuentra en condiciones de pobreza multidimensional.

Según el planteamiento, el gasto destinado al transporte reduce la capacidad económica de los hogares jóvenes de menores recursos, particularmente para cubrir otros gastos relacionados con la canasta básica urbana, generar ahorro o alcanzar independencia económica.

Una movilidad con dos dinámicas

Candia señaló que Cuajimalpa presenta un esquema de movilidad dual: por un lado, la alcaldía funciona como un importante polo receptor de empleo corporativo; por otro, una parte de sus habitantes originarios o de zonas populares periféricas debe trasladarse diariamente hacia otras zonas de la capital para trabajar.

“Si consideramos la cantidad de empleos que genera la Alcaldía atrayendo a trabajadores de otras zonas, la cifra de jóvenes laborando diariamente dentro de Cuajimalpa, especialmente en corporativos, supera los 100,000 puestos”, afirmó.

Con base en información que atribuyó al INEGI y a la plataforma Data México de la Secretaría de Economía, señaló que los tiempos de traslado presentan diferencias importantes dependiendo de si el empleo se encuentra dentro o fuera de la demarcación.

El promedio general de traslado al trabajo en Cuajimalpa se ubicaría en 36.8 minutos por trayecto; sin embargo, Candia consideró que esta cifra incorpora desplazamientos cortos realizados dentro de las propias colonias y no refleja necesariamente la experiencia de quienes deben salir de la alcaldía para llegar a sus centros laborales.

La movilidad depende en buena medida de microbuses, vagonetas y autobuses concesionados. Entre los principales puntos de transbordo hacia otras zonas de la ciudad se encuentran los Centros de Transferencia Modal (CETRAM) de Tacubaya, Observatorio y Chapultepec.

Asimismo, destacó el papel de los autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) para conectar zonas populares y pueblos originarios, como San Mateo Tlaltenango y San Lorenzo Acopilco, con las principales vialidades.

Costos de transporte

Candia detalló que un usuario que utiliza autobús complementario o corredor desde Cuajimalpa hacia el Metro puede pagar entre 9.50 y 16 pesos por tramo, a lo que se suma el costo del Metro o Metrobús, de entre 5 y 6 pesos por trayecto.

Con estos esquemas, estimó un gasto mensual de entre 616 y 836 pesos, dependiendo de las rutas y frecuencia de los desplazamientos.

Sin embargo, señaló que algunos usuarios recurren a vagonetas o servicios de transporte concesionado que realizan recorridos más directos por autopistas o vías rápidas con el objetivo de reducir los tiempos de viaje, que en determinados casos pueden superar las dos horas.

El gasto diario para quienes utilizan este tipo de transporte puede oscilar entre 50 y 72 pesos. Para una ruta con vagoneta directa hacia estaciones céntricas o servicios complementarios de tarifa regulada, el desembolso puede alcanzar entre 16 y 20 pesos por tramo, además del pago del Metro o Metrobús, lo que representaría un gasto mensual estimado de entre mil 100 y mil 584 pesos.

El uso de automóvil particular implica un costo mayor, debido al gasto en gasolina, peajes de la Supervía Poniente o de la Autopista México-Toluca, cuando se busca evitar el congestionamiento de la carretera Federal México-Toluca, así como el pago de estacionamiento.

Candia estimó que este esquema puede representar un gasto mensual de entre 4 mil 180 y 6 mil 160 pesos.

Retos de conectividad

El representante morenista señaló que la compleja topografía de Cuajimalpa y la ausencia de una línea de Metro dentro de la demarcación generan una alta dependencia del transporte colectivo terrestre.

La conectividad también se apoya en estaciones ubicadas en zonas periféricas, particularmente de las líneas 1 y 7 del Metro, así como en la incorporación del Tren Interurbano México-Toluca “El Insurgente”, cuya estación Santa Fe ha comenzado a modificar las alternativas de traslado para algunos habitantes.

Candia planteó que la combinación de tiempos prolongados de traslado y costos de transporte representa un desafío económico para los trabajadores de menores ingresos de Cuajimalpa, quienes pueden destinar entre 15 y 20 por ciento de su salario únicamente a desplazarse hacia otras zonas de la Ciudad de México.

Ante este escenario, llamó a las autoridades locales y capitalinas a revisar las condiciones de movilidad de la demarcación y fortalecer las opciones de transporte público para reducir los tiempos y costos que enfrentan diariamente los habitantes que trabajan fuera de Cuajimalpa.