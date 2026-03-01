Shakira concierto en CDMX hoy: ¿a qué hora se suspenderá la venta de bebidas alcohólicas en el Centro Histórico? (EFE - Pexels)

Este 1° de marzo, la superestrella colombiana se presentará completamente gratis en uno de los escenarios más emblemáticos del país: el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Ya se tiene el montaje del escenario que albergará uno de los conciertos, que se espera, tendrá asistencia histórica.

Aquí te compartimos a qué hora se dejarán de vender bebidas alcohólicas en el perímetro del Centro Histórico de la Ciudad de México durante el concierto de hoy que Shakira tiene preparado para los capitalinos.

¿A qué hora dejarán de vender alcohol en el Centro Histórico de la CDMX por concierto de Shakira?

De acuerdo a una publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México se ordena la suspensión en la venta de bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones, de las 14:00 a las 23:00 horas, de este 1° de marzo con motivo del concierto de la cantante colombiana.

De acuerdo con la Secretaría de Gobierno, la venta de alcohol estará prohibida en tiendas de conveniencia, abarrotes y supermercados ubicados en el perímetro “A” del Centro Histórico de la Ciudad de México, donde se vendan bebidas alcohólicas para llevar.

Multa por consumir alcohol en vía pública en CDMX y por incumplir la ley seca: montos y sanciones

En septiembre de 2025, el monto a pagar por la multa por incumplimiento de la ley seca subió de 2 mil 375.94 pesos a 3 mil 394.20 pesos.

Esta multa está establecida en caso de ingerir bebidas alcohólicas específicamente en vía pública; el infractor podría ser acreedor al pago en efectivo de la sanción monetaria o arresto de 25 a 36 horas, de acuerdo con autoridades capitalinas.





Habrá pantallas gigantes para ver el concierto de Shakira en CDMX: conoce dónde estarán ubicadas

De acuerdo con Argel Gómez Concheiro, subdirector de Grandes Festivales Comunitarios de la Secretaría de Cultura, se han colocado pantallas gigantes en puntos estratégicos, invitando a familias con menores de edad a disfrutar del concierto de Shakira desde estas, ubicadas en la Alameda Central y el Monumento a la Revolución.