Concluyen foros sobre albergues y refugios de animales; Congreso se prepara para construir la Ley

Concluyen foros de Albergues y Refugios de Animales

El Congreso de la Ciudad de México concluyó los cinco foros sobre albergues y refugios de animales, organizados con el objetivo de escuchar a las diferentes voces para construir una ley en la materia que responda realmente a resolver que enfrentan esos espacios e impulsar el bienestar de los seres sintientes.

“Ya tuvimos un periodo de escucha. Ahora viene el periodo de construcción de la ley en la Comisión de Bienestar Animal... Las propuestas fueron de gran trascendencia social”, así lo expresó el diputado Manuel Talayero, presidente de la Comisión de Bienestar Animal.

Se informó que en los encuentros participaron más de 300 personas que presentaron distintas propuestas que serán consideradas en la elaboración de la ley.

Durante el último foro, rescatistas independientes y encargados de refugios reiteraron sus demandas de apoyo económico para la realización de esterilizaciones, así como diversos tratamientos que requieren los seres sintientes, debido a que cuando son abandonados en las calles o nacieron en éstas sufren de diversas enfermedades.

También insistieron en la urgencia de que las autoridades capitalinas realicen operativos para inhibir la venta de perros, gatos y otras especies animales en los mercados y tianguis de la capital del país.

Asimismo, externaron la necesidad de que el Congreso capitalino fortalezca los instrumentos legislativos necesarios para otorgar más facultades a la Agencia de Atención Animal (Agatan) para el cumplimiento de sus responsabilidades.

“Hoy llegamos al último foro y llegamos con el corazón lleno de historias que no se pueden ignorar. Con mucha gratitud, quiero destacar que más de 300 personas se fueron inscribiendo a lo largo de estos foros... Esto nos deja un mensaje muy claro: el bienestar animal requiere de albergues y espacios de resguardo, a cargo de las personas rescatistas”, puntualizó.

Talayero recordó que durante los foros los activistas, rescatistas y organizaciones que trabajan a favor del cuidado de perros, gatos y otros seres sintientes expresaron la urgencia de contar con apoyo institucional en diversos rubros, como alimentación, salud y mejoramiento de las instalaciones de los albergues y refugios.

Y dio a conocer que en micrositio creado en el portal web del Congreso capitalino se recibieron al menos 20 propuestas de quienes no pudieron asistir a los foros, pero que les interesa el mejoramiento de la vida de los seres sintientes, que también serán tomadas en cuenta en la creación de dicha ley.

“Vamos a dar a conocer lo que se está construyendo desde la Comisión, y una vez que nos sintamos cómodos todas y todos, los que lo viven a diario, se presentará a votación”, explicó el legislador del PVEM.

En su turno, la diputada Elvia Estrada destacó que estos cinco foros han permitido recopilar información técnica y testimonios directos sobre las dificultades que enfrentan los albergues y refugios de animales, lo que permitirá construir una iniciativa sólida y bien fundamentada.

“Queremos conocer sus inquietudes, sus conclusiones y, sobre todo, sus propuestas concretas para que desde este Congreso podamos abonar a mejorar la realidad de los albergues y refugios en la Ciudad de México”, indicó la presidenta de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica.

El diputado Paulo Emilio García externó que si bien hoy finaliza una etapa del proceso legislativo, que fue escuchar todas las voces de los involucrados en el rescate animal y su protección, el diálogo siempre se mantendrá. Ello, señaló, porque resulta enriquecedor escuchar la experiencia de quienes viven diariamente la experiencia con los animales y se preocupan por su bienestar.