Feminicidio de Carolina Flores: revelan cómo escapó la suegra de la exreina de belleza. (X: @siete_letras - Especial)

Erika María “N” se escapó tras presuntamente cometer el feminicidio de Carolina Flores. La suegra de la exreina de belleza de Ensenada, Baja California, enfrenta una orden judicial y la Fiscalía busca su localización para que enfrente el proceso penal correspondiente; sin embargo, hasta el momento se reporta como prófuga.

Según el periodista Carlos Jiménez, la Fiscalía de la Ciudad de México identificó la forma en que Erika María “N”, suegra y presunta responsable del feminicidio de Carolina Flores Gómez, logró huir tras el crimen ocurrido en Polanco III Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.

Fiscalía de la CDMX descubre la forma en cómo huyó la suegra de Carolina Flores tras asesinarla

De acuerdo a las indagatorias de la Fiscalía capitalina, tras cometer el homicidio de la exreina de belleza de Ensenada, Baja California, su suegra dejó su pistola en la cocina, tomó sus maletas, pidió un taxi y se fue, sin que, presuntamente, su hijo, esposo de Carolina Flores, hiciera nada para detenerla, detalló C4 Jiménez en cuenta de X.

TOMÓ SUS MALETAS, PIDIÓ un TAXI y HUYÓ

La @FiscaliaCDMX descubrió q después de matar a Carolina, su suegra dejó su pistola en la cocina, tomó sus maletas, pidió un taxi y se fue.

Su hijo, no hizo nada para detenerla.

Agentes de @PDI_FGJCDMX andan tras ella.



El caso #C4EnAlerta pic.twitter.com/JWUN6DlS4v — Carlos Jiménez (@c4jimenez) April 24, 2026

Hasta el momento, agentes de la Policía de Investigación de la Ciudad de México mantienen activa la búsqueda de Erika María Guadalupe Herrera, señalada como presunta responsable del feminicidio de Carolina Flores, ocurrido el 15 de abril en un departamento de la colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo.

Erika María “N” se mantiene como prófuga tras cometer el feminicidio de Carolina Flores

Según la cronología del asesinato de la exreina de belleza en Polanco, Carolina Flores, Los reportes de los paramédicos que acudieron al domicilio de la joven de 27 años indican que la encontraron sin signos vitales y con una herida por impacto de arma de fuego en la cabeza, el 15 de abril de 2026.

Erika María, identificada como presunta autora del feminicidio de Carolina Flores Gómez, se mantiene prófuga de la justicia. La suegra de la exreina de belleza de Ensenada tiene una orden de aprehensión en su contra; sin embargo, se desconoce su paradero, tras haber escapado presuntamente al cometer el crimen mediante un taxi.

De acuerdo con el reportero y columnista Antonio Nieto, Erika María Guadalupe Herrera Coriand, suegra y presunta asesina de Carolina Flores, buscaba un cargo político en Ensenada, Baja California. La autora del crimen, registrado en video, es buscada por Interpol, y la orden judicial busca su localización para que enfrente el proceso penal correspondiente.