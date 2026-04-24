Repavimentan la calle más deteriorada de Ecatepec; vecinos celebran mejora

La calle Monte Chimborazo, ubicada en el fraccionamiento Parque Residencial Coacalco, considerada durante años como una de las vialidades más dañadas del municipio, fue repavimentada por el gobierno local con concreto hidráulico. La obra beneficia directamente a miles de habitantes que diariamente transitaban por una vía llena de baches, grietas y severos daños.

Durante la inauguración, la alcaldesa Azucena Cisneros Coss reconoció que esta calle era una de las más afectadas en todo el municipio. “Después de varios recorridos concluimos que era la peor calle de Ecatepec, estaba en condiciones muy complicadas para los vecinos”, afirmó.

Los trabajos incluyeron la colocación de concreto hidráulico de 20 centímetros de espesor, así como la construcción de banquetas, guarniciones y la instalación de alumbrado público. Con estas mejoras, más de siete mil colonos podrán contar con una vialidad más segura y funcional.

La repavimentación de Monte Chimborazo inició en noviembre del año pasado, luego de que la vialidad quedara prácticamente destruida tras el desbordamiento de un canal ocurrido el 15 de septiembre de 2024. El agua que descendió desde la parte alta del cerro provocó severos daños en el pavimento, dejando la calle en condiciones intransitables.

De acuerdo con autoridades municipales, la obra también incluyó la instalación de cinco bocas de tormenta para evitar inundaciones en la zona, una problemática frecuente debido a la ubicación geográfica del lugar. Estas acciones buscan prevenir afectaciones futuras durante la temporada de lluvias.

El director de Obras Públicas, Carlos Ramírez Brassetti, explicó que junto con Monte Chimborazo, otras vialidades como Toluca y Zitlaltepec eran consideradas de las más deterioradas en Ecatepec, pero ya fueron intervenidas. Destacó que estas obras forman parte de una estrategia para mejorar la infraestructura urbana en distintas colonias.

Repavimentan la calle más deteriorada de Ecatepec; vecinos celebran mejora

Más tarde, la alcaldesa realizó un recorrido de supervisión en la avenida Pichardo Pagaza, donde se construye un Sendero Seguro. En esta actividad estuvo acompañada por Tania Carro Toledo, subsecretaria de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal. Las autoridades informaron que este proyecto busca mejorar la seguridad y movilidad de peatones.

Además, en la colonia El Tejocote fueron inauguradas tres calles pavimentadas como parte del programa “Cimientos de Esperanza Mano a Mano”, el cual combina recursos del gobierno con la participación de los vecinos. Esta comunidad, ubicada en una zona alta cercana a la Sierra de Guadalupe, era considerada de alta marginación.

Vecinos destacaron el cambio que han tenido sus calles. Leticia Quintero Contreras, representante vecinal, aseguró que las obras han mejorado significativamente su calidad de vida. “Ahora tenemos mejores servicios y nuestras calles están en condiciones dignas”, comentó.

La alcaldesa subrayó la importancia de la colaboración entre ciudadanía y gobierno para lograr estos resultados. Señaló que muchos proyectos se han realizado bajo esquemas donde los habitantes aportan mano de obra, mientras el municipio proporciona materiales.

Autoridades locales indicaron que continuarán los trabajos de repavimentación en otras colonias, con el objetivo de reducir el rezago en infraestructura urbana y mejorar las condiciones de vida en Ecatepec.