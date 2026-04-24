Delfina Gómez y Zoé Robledo revisan avances del Plan Oriente del EdoMéx con 40 acciones en salud

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez y el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, revisaron en Toluca los avances del Plan Integral para la Zona Oriente del Estado de México, una estrategia que agrupa 40 acciones en materia de salud orientadas a ampliar la capacidad de atención médica en esta región de la entidad.

En el encuentro, realizado en Palacio de Gobierno, se dio seguimiento a proyectos que forman parte del trabajo coordinado entre el gobierno estatal y el federal, con el objetivo de fortalecer la infraestructura hospitalaria y los servicios médicos en municipios con alta demanda de atención.

Las obras contempladas han sido la construcción de una Unidad de Hemodiálisis en Ecatepec, así como la intervención para rescatar el Hospital Oncológico Pediátrico en ese mismo municipio y el Hospital General de Subzona de Chicoloapan.

También se prevé que en junio inicie la construcción del Hospital General Regional de Chimalhuacán, considerado uno de los proyectos más relevantes dentro del plan.

Estas acciones forman parte de una estrategia más amplia que busca atender rezagos en infraestructura médica en la zona oriente del estado, donde se concentra una parte importante de la población mexiquense y, en consecuencia, una alta demanda de servicios de salud.

Atención en áreas críticas

El plan no se limita a la construcción de nuevos espacios hospitalarios. También incluye la rehabilitación y el equipamiento de áreas prioritarias como terapia intensiva y hemodiálisis en nueve hospitales y 28 Unidades de Medicina Familiar (UMF), con la intención de mejorar la capacidad de respuesta ante padecimientos que requieren atención especializada.

Además, se contempla la habilitación de cuatro hospitales y la construcción de nueve UMF Plus, un modelo de unidades médicas con mayor capacidad resolutiva que las clínicas tradicionales de primer nivel, lo que permitiría desahogar la demanda en hospitales de segundo y tercer nivel.

Dentro de las acciones también destacan los Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECIS), orientados a brindar servicios de cuidado y atención a hijas e hijos de derechohabientes, como parte del enfoque integral del plan en materia de bienestar.

La revisión de estos avances ocurre en un contexto en el que autoridades estatales y federales buscan acelerar la ejecución de obras y la mejora de servicios médicos en la zona oriente, considerada una de las regiones con mayores desafíos en infraestructura pública.