Anfitriones de Estancias Turísticas Eventuales defienden su papel en la economía y vivienda de la CDMX

En medio del debate público sobre turismo y vivienda, el sector de anfitriones de Estancias Turísticas Eventuales (ETEs) reiteró su compromiso con la ciudad y llamó a privilegiar el diálogo informado. Señalaron que las ETEs representan menos del 1% del parque habitacional y generan más de 16 mil 700 millones de pesos anuales, además de 48 mil 800 empleos directos e indirectos en la capital.

El pronunciamiento se dio tras una protesta en la que se atribuyó a la actividad turística el aumento en los costos de vivienda en ciertas zonas.

Evidencia y contexto

Ángel Torres, fundador de Todos Somos Anfitriones y cofundador del Frente Unidos por la Hospitalidad, subrayó que la crisis de vivienda tiene causas acumuladas durante décadas, como la desaceleración de la vivienda social, la regulación de uso de suelo desde 1997, la expansión hacia la periferia, la informalidad laboral que limita el acceso a crédito y la existencia de alrededor de 200 mil viviendas deshabitadas.

Torres explicó que el 80% de los anfitriones administra un solo inmueble, el 97% son micro, pequeñas y medianas empresas, el 50% son mujeres y el 17% adultos mayores, lo que refleja un sector diverso y de fuerte impacto comunitario.

“Somos, en su mayoría, pequeños anfitriones que complementamos ingresos y fortalecemos la economía barrial. Por cada peso gastado en alojamiento se generan hasta tres o cuatro pesos adicionales en comercios locales”, afirmó.

Preparados para el Mundial 2026

De cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, los anfitriones reiteraron su disposición para colaborar con autoridades y sociedad civil, destacando que las ETEs ofrecen capacidad flexible de hospedaje para atender picos de demanda sin necesidad de infraestructura permanente.

El sector aseguró contar con protocolos de seguridad, estándares de hospitalidad y mecanismos de calidad, además de registro y trazabilidad digital, refrendando su compromiso con la legalidad y la cultura de la paz.

Propuestas de regulación

Los anfitriones recordaron que han presentado propuestas formales para que la hospitalidad comunitaria sea incorporada en el Plan General de Desarrollo, bajo principios de regulación diferenciada, transparencia, indicadores públicos y mecanismos de contribución para fortalecer políticas de vivienda asequible.

“Las ETEs no somos un obstáculo para la ciudad; somos parte de su solución”, concluyeron.