Caen 6 ladrones, tres con droga en el concierto de Shakira; dos estuvieron en la cárcel

Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, detuvo a 10 personas en el concierto de Shakira en el Zócalo capitalino.

Seis de estas personas robaron teléfonos celulares en diferentes acciones; tres por posesión de drogas y una por impedir el libre tránsito.

En la calle Francisco I. Madero y su esquina con la Plaza de la Constitución, un transeúnte denunció a un joven que se encontraba metros adelante, de haberle robado su teléfono celular.

De inmediato, los policías lo interceptaron y al revisarlo, le hallaron dicho dispositivo móvil, por lo que pusieron al joven de 17 años de edad a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente.

El segundo hecho ocurrió en las calles 20 de Noviembre y Venustiano Carranza, donde una mujer y a dos hombres empujaban de manera intencional a los espectadores, posteriormente, les quitaban sus teléfonos móviles y se los pasaban entre ellos.

Rápidamente, se acercaron a ellos y cuando inspeccionaros sus pertenencias, les encontraron un teléfono, el cual fue reconocido por una joven; ante tales hechos, los probables implicados de 23, 26 y 35 años de edad, fueron trasladados ante el agente del Ministerio Público.

Metros adelante, una mujer señaló a un sujeto de robarle su monedero. Los policías lo alcanzaron le hallaron el monedero y 15 bolsitas con marihuana. Los policías detuvieron al ladrón de 22 años de edad.

En el mismo punto, los oficiales observaron cómo un hombre y una mujer robaron de la bolsa del pantalón de una joven su teléfono celular.

Tras ser reconocido por la afectada, el sujeto de 28 años y la mujer de 27 años de edad fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente. Luego de un cruce de información se supo que ambos detenidos cuentan con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por el delito de robo en los años 2018 y 2019, respectivamente. Asimismo, se supo que el sujeto cuenta con cuatro carpetas de investigación por diversos delitos.

Otra detención ocurrió en la avenida de La República, donde un sujeto portaba un cigarro de marihuana. A este hombre le hallaron seis cigarrillos elaborados con dicha droga.

Además, durante los trabajos para agilizar la vialidad e impedir enseres que aparten lugares de estacionamiento en las calles República de Perú y República de Brasil, los efectivos detuvieron a un hombre 33 años de edad, quien fue puesto a disposición del juez cívico.

Por último, en la calle Indpendencia, detuvieron a un hombre 24 años de edad, quien transportaba tres botellas de solventes, pañuelos desechables y gazas.

Así, en el operativo de seguridad y derivado de los filtros de revisiones aleatorias en las calles aledañas al Zócalo, los policías de la SSC retiraron objetos prohibidos como botellas de bebidas alcohólicas, latas de cerveza desodorantes en aerosol, envases de perfumes, botellas de vidrio y paraguas.

Además, el dispositivo de seguridad y vialidad, continuó hasta el término del concierto y el desaforo total de los asistentes en todo el primer cuadro, y las vías de circulación fueron reabiertas en su totalidad.