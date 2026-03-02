Huixquilucan renueva vialidades en San Juan Yautepec para mejorar la conectividad

Como parte de las acciones emprendidas dentro del programa “Huixquilucan Contigo 24/7”, el gobierno local concluyó la repavimentación de las calles Loma y Loma Bonita, en la comunidad de San Juan Yautepec. La obra busca optimizar la conectividad en la zona y contribuir al desarrollo del territorio, así como elevar el bienestar de sus habitantes. Se trata de una intervención que forma parte de una estrategia más amplia para modernizar la infraestructura vial en el municipio.

Durante un recorrido por la zona, la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, explicó que la rehabilitación de vialidades es una de las prioridades de su administración. Señaló que desde hace más de una década se trabaja en transformar la imagen urbana de Huixquilucan, con el convencimiento de que estas mejoras inciden directamente en la calidad de vida de las personas. Destacó que estas calles presentaban un deterioro significativo y eran muy transitadas tanto por automovilistas como por peatones.

La alcaldesa detalló que los trabajos comprendieron una superficie de más de mil 490 metros cuadrados, los cuales fueron pavimentados con concreto hidráulico. La intervención, afirmó, era necesaria debido al alto flujo vehicular que registran ambas vialidades, especialmente por la presencia de centros escolares en las inmediaciones. “Estas calles son un gran beneficio para todos los habitantes de San Juan Yautepec, pues son de las vialidades con más flujo vehicular”, aseguró la edil.

En ese sentido, Contreras Carrasco subrayó que el buen estado de las calles contribuye a la seguridad de la comunidad escolar, al reducir el riesgo de accidentes. “Además, existen escuelas alrededor y, contar con calles en óptimas condiciones, fortalece la seguridad de los estudiantes, maestros y padres de familia, al disminuir el riesgo de accidentes. Continuaremos con obras públicas en beneficio de todos los habitantes de Huixquilucan, ese fue mi compromiso desde la pasada administración y lo estamos logrando”, manifestó.

La inversión destinada a esta obra superó los 2.8 millones de pesos, recursos que, de acuerdo con la munícipe, fueron posibles gracias a la estabilidad financiera que mantiene el gobierno local. Precisó que la intervención en San Juan Yautepec representa el cumplimiento de un compromiso asumido con los vecinos, a quienes se les ha respondido con acciones concretas y eficientes para atender sus demandas más sentidas.

Por su parte, la directora general de Infraestructura y Edificación de Huixquilucan, Jessica Nabil Castillo Martínez, detalló que los trabajos no se limitaron a la colocación de nueva carpeta de concreto. Explicó que también se realizaron adecuaciones en la terracería para generar pendientes apropiadas y se ejecutaron tareas de balizamiento en las guarniciones, lo que mejora la visibilidad y la seguridad vial en el entorno.

La funcionaria añadió que, como parte del proyecto, se llevó a cabo la instalación de drenaje, la cual se logró mediante faenas comunitarias. En ese contexto, reconoció la participación de los vecinos, cuyo involucramiento, dijo, fue fundamental para embellecer el entorno. “Es una obra que hacía falta en esta comunidad, pues transitan muchas personas diariamente y para nuestra presidenta municipal, Romina Contreras, es una gran prioridad que las vialidades tengan un nuevo rostro para que sean mucho más seguras”, comentó Castillo Martínez.

Finalmente, la directora destacó que este tipo de obras no solo mejoran la movilidad y la seguridad, sino que también generan un impacto positivo en el valor de las propiedades cercanas. Resaltó que el trabajo coordinado entre las autoridades y la comunidad permite generar beneficios duraderos que se traducen en un mejor entorno urbano para las familias de San Juan Yautepec y de todo el municipio.