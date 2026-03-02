Padres de familia piden intervención de Delfina Gómez ante cierre de instalaciones deportivas en Tecámac

. .

Padres de familia del municipio de Tecámac solicitaron la intervención de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, ante la negativa de la alcaldesa Rosi Wong y del Instituto Municipal del Deporte (Imdeporte) para permitir el uso de instalaciones deportivas municipales por parte de niñas, niños y jóvenes.

La inconformidad surge tras la emisión de un oficio por parte del Imdeporte, en el que se establece que cualquier uso de instalaciones, nombre, imagen o representación institucional del organismo posterior al 31 de diciembre de 2025 carece de autorización y validez jurídica. Esta medida afecta directamente a escuelas deportivas y al equipo de tercera división profesional Bombarderos de Tecámac.

Protesta por criterios políticos

Los padres de familia calificaron la decisión como injusta y basada en criterios políticos, no deportivos. Señalaron que la medida perjudica el desarrollo físico y emocional de niñas, niños y jóvenes que practican deporte en espacios públicos.

“Es inadmisible que imperen criterios ajenos al deporte sobre el bienestar de nuestros hijos”, expresaron, al tiempo que acusaron a la alcaldesa Rosi Wong de negligencia y de actuar como “enemiga de los deportistas”.

Movilizaciones en puerta

Ante la falta de respuesta, anunciaron que emprenderán movilizaciones y protestas para exigir que se levante la prohibición y se garantice el acceso a las instalaciones deportivas municipales.

El documento oficial fue dirigido al Centro de Formación Cultural y Deportiva Tecamaquenses Cada vez más Ganadores, A.C., y ha generado preocupación entre entrenadores, familias y jóvenes atletas que ven en el deporte una vía de desarrollo y comunidad.