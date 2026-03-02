PAN CDMX pide consenso político en elaboración del Plan General de Desarrollo 2025–2045

El Partido Acción Nacional (PAN) en la Ciudad de México llamó al Gobierno capitalino y a las fuerzas políticas del Congreso local a construir consensos institucionales durante la elaboración del Plan General de Desarrollo (PGD) 2025–2045, al considerar necesario ampliar el diálogo político y ciudadano en torno al documento que definirá la planeación urbana de largo plazo.

En conferencia de prensa, la presidenta del PAN capitalino, Luisa Gutiérrez Ureña, señaló que el partido considera indispensable que el proceso incluya foros institucionales y mecanismos de discusión abiertos, coordinados por los órganos legislativos correspondientes.

La dirigente partidista expresó preocupación por la forma en que se ha desarrollado la consulta pública del proyecto, al afirmar que no se ha alcanzado un consenso amplio y que los espacios de discusión deben garantizar una participación efectiva de la ciudadanía. Indicó que, desde su perspectiva, los ejercicios de diálogo deben realizarse mediante procedimientos formales del Congreso local.

Durante su intervención, Gutiérrez Ureña explicó que entre las propuestas del PAN destacan la modernización de la gobernanza urbana, el fortalecimiento de la coordinación metropolitana, la inversión en infraestructura estratégica, la consolidación de un gobierno digital transparente y el fortalecimiento de las Comisiones de Participación Comunitaria (Copacos).

También planteó incorporar el concepto de “ciudad esponja” dentro del plan, modelo urbano orientado a mejorar la captación y filtración del agua de lluvia mediante infraestructura permeable. En ese contexto, señaló la necesidad de impulsar tecnologías de pavimentación que permitan la infiltración del agua al subsuelo para reducir inundaciones y mejorar la disponibilidad hídrica.

Por su parte, el coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Congreso capitalino, Andrés Atayde, afirmó que el proceso de elaboración del PGD ha presentado deficiencias organizativas que, a su juicio, reflejan improvisación en la conducción del proyecto.

El legislador señaló que el documento fue difundido pocas horas antes del inicio de la consulta pública, lo que —dijo— dificultó su análisis previo. Asimismo, cuestionó que parte del contenido del proyecto estuviera elaborado con herramientas de inteligencia artificial, situación que, aseguró, fue advertida por especialistas y medios de comunicación.

Atayde también expresó dudas sobre el procedimiento institucional, al señalar que el documento no habría sido aprobado previamente por la Junta de Gobierno del Instituto de Planeación antes de iniciar la consulta, lo que calificó como un posible problema de origen en el proceso.

Respecto a la ampliación del periodo de consulta pública, el legislador reconoció como positiva la extensión del plazo inicialmente previsto; sin embargo, cuestionó que los anuncios fueran realizados por autoridades del Ejecutivo local y no directamente por el Instituto de Planeación, cuya autonomía técnica y de gestión fue puesta en duda por el panista.

En cuanto al contenido del plan, el coordinador parlamentario advirtió sobre posibles cambios en los mecanismos de participación vecinal, particularmente ante la eventual sustitución de las Copacos por asambleas vecinales con facultades más amplias. También señaló la ausencia —según su evaluación— de programas parciales y mapas de sismicidad dentro del documento, elementos que consideró relevantes para la planeación territorial de la capital.

Finalmente, el legislador cuestionó propuestas relacionadas con la contención del desarrollo inmobiliario y la creación de nuevas oficinas gubernamentales en las demarcaciones, al proponer como alternativa fortalecer el uso de instalaciones existentes en las alcaldías y ampliar la oferta de vivienda en zonas periféricas.

Dirigentes del PAN capitalino señalaron que continuarán presentando observaciones y propuestas durante el proceso de consulta, con el objetivo de que el Plan General de Desarrollo 2025–2045 incorpore acuerdos políticos y sociales que definan el rumbo urbano de la Ciudad de México en las próximas décadas.