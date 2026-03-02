Sin criterios únicos, estados aplicaron distintos topes de gasto en elecciones judiciales: IECM

Elecciones judiciales CDMX

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) presentó un estudio comparativo nacional sobre los topes de gastos personales de campaña aplicados en elecciones judiciales locales, con el objetivo de analizar los criterios utilizados en distintas entidades del país y generar insumos técnicos para próximos procesos electorales.

El documento, elaborado por la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y Fiscalización del organismo, revisa la forma en que se establecieron los límites de gasto para candidaturas a cargos judiciales durante los Procesos Electorales Locales Extraordinarios 2024-2025 en 19 entidades federativas, incluida la Ciudad de México.

De acuerdo con el análisis, la falta de parámetros metodológicos uniformes a nivel nacional provocó que los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples) adoptaran criterios diferenciados para determinar los topes de gasto. Entre las variables consideradas destacan el tipo de cargo judicial, el ámbito territorial, el número de distritos judiciales y el tamaño del padrón electoral.

En el caso de la capital del país, la metodología tomó como base referentes normativos preexistentes, aunque ajustados según los distritos judiciales electorales locales y la naturaleza del cargo en disputa.

El estudio incluye un análisis cualitativo y cuantitativo que muestra diversidad metodológica entre Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y la Ciudad de México. En cada entidad se emitieron acuerdos propios conforme a sus marcos jurídicos y a la organización territorial judicial.

Asimismo, el documento incorpora un cruce comparativo entre el tamaño del padrón electoral y los topes promedio de gasto personal por entidad, con el fin de identificar tendencias, asimetrías y posibles áreas de mejora en la regulación del financiamiento de campañas judiciales.

El IECM señaló que el estudio busca documentar la experiencia del proceso electoral extraordinario 2024-2025 y servir como herramienta de referencia para la toma de decisiones en el próximo proceso electoral local judicial.