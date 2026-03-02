Tlalnepantla convoca a integrar el Consejo Consultivo Municipal de Turismo Sostenible y Desarrollo Artesanal

La Coordinación de Turismo de Tlalnepantla lanzó una convocatoria dirigida a prestadoras y prestadores de servicios turísticos, artesanos y ciudadanía en general para formar parte del Consejo Consultivo Municipal de Turismo Sostenible y Desarrollo Artesanal de #NuestraCiudad.

El objetivo de esta invitación es integrar un órgano de participación que contribuya al fortalecimiento del turismo local y al impulso del desarrollo artesanal en el municipio. A través de este consejo, se busca generar propuestas, dar seguimiento a proyectos y promover estrategias que favorezcan el crecimiento económico de manera responsable y sostenible.

De acuerdo con la información difundida por la autoridad municipal, podrán participar personas dedicadas a actividades relacionadas con el turismo, como hotelería, gastronomía, agencias de viaje, guías turísticos y servicios recreativos, así como artesanas y artesanos que formen parte del sector productivo local. También se abre el espacio a ciudadanas y ciudadanos interesados en aportar ideas para mejorar la promoción y preservación de la identidad cultural de Tlalnepantla.

El Consejo Consultivo Municipal de Turismo Sostenible y Desarrollo Artesanal tendrá como finalidad fortalecer la coordinación entre gobierno y sociedad, impulsar políticas públicas enfocadas en el turismo responsable y apoyar la comercialización de productos artesanales elaborados en la localidad.

La convocatoria establece las bases, requisitos y plazos para el registro de las personas interesadas, así como el procedimiento para la selección de quienes integrarán este órgano consultivo. Las autoridades municipales señalaron que la participación ciudadana es fundamental para consolidar proyectos que generen bienestar y oportunidades económicas en el municipio.

Las y los interesados pueden consultar todos los detalles de la convocatoria en el siguiente enlace oficial:

https://drive.google.com/.../16iyO9TMfg1JYI.../view...