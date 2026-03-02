¿Walmart rechazó tu pago de Mi Beca para Empezar 2026? Lugares donde sí aceptan la tarjeta en marzo

Mi Beca para Empezar 2026 Walmart está rechazando el pago

Beneficiarios de Mi Beca para Empezar reportaron que en tiendas de Walmart, Bodega Aurrera y SAMS ya no se acepta la tarjeta del programa ni el sistema de pago electrónico Obten Más.

La situación se presenta después del tercer depósito correspondiente a marzo de 2026, situación que generó dudas sobre en qué comercios, tiendas y establecimientos de la Ciudad de México sí aceptan el pago con la tarjeta.

¿Por qué no aceptan la tarjeta de Mi Beca para Empezar 2026 en Walmart?

La medida aplica desde el 19 de febrero en establecimientos que forman parte de Grupo Walmart.

Usuarios en grupos de Facebook dedicados a Mi Beca para Empezar señalaron que en algunas tiendas se utiliza el altavoz para advertir a los clientes antes de formarse en cajas.

Grupos de Mi Beca para Empezar en Facebook Beneficiaros expresaron que sus pagos fueron rechazados

Sin embargo, varias personas se enteran hasta el momento del cobro, cuando el sistema rechaza el pago. Decenas de beneficiarios han expresado molestia tras acudir con sus compras y no poder concretar la transacción.

Hasta el momento no existe una postura pública en cuentas oficiales que explique las razones de esta decisión.

La medida coincide con la dispersión del tercer depósito de marzo de 2026. Estudiantes de cuarto, quinto y sexto de primaria recibieron tres meses acumulados del apoyo mensual, el cual se mantiene vigente durante el ciclo escolar.

El programa continúa realizando depósitos con normalidad. El inconveniente reportado se relaciona con la aceptación del medio de pago en determinadas cadenas comerciales.

¿En qué tiendas sí aceptan el pago con tarjeta de Mi Beca para Empezar 2026?

Ante la falta de información oficial por parte de las cadenas comerciales, beneficiarios han optado por consultar directamente en cada establecimiento si aceptan la tarjeta antes de realizar sus compras.

Puedes utilizar tu tarjeta en tiendas como Neto, Soriana, Comercial Mexicana, Farmacias San Pablo, Cuidado con El Perro, Chedraui, entre otras.

Mi Beca para Empezar es un programa social del Gobierno de la Ciudad de México administrado por el Fideicomiso Bienestar Educativo. Está dirigido a estudiantes inscritos en escuelas públicas de preescolar, primaria, secundaria y Centros de Atención Múltiple.

El apoyo mensual va de 600 a 650 pesos durante diez meses del ciclo escolar. Para recibirlo es necesario estar registrado en la plataforma oficial y contar con Cuenta Llave CDMX activa.