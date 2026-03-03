Colegio 10 de Mayo celebra Ceremonia de Incineración y Abanderamiento con respaldo institucional

Ceremonia de Incineración y Abanderamiento de la Bandera Nacional Especial

En una ceremonia cargada de simbolismo, institucionalidad y compromiso social, el Colegio de Formación Integral para la Niñez y Juventud 10 de Mayo A.C. inauguró oficialmente su nuevo ciclo escolar en el marco de la Ceremonia de Incineración y Abanderamiento de la Bandera Nacional, reafirmando su vocación de formar ciudadanos íntegros, con valores y sentido de responsabilidad histórica.

El acto central fue la Incineración y Abanderamiento de la Bandera Nacional, realizada conforme al marco legal y con el acompañamiento de la Secretaría de Marina, cuya presencia dio realce y solemnidad a la jornada. La participación de la institución naval no solo fortaleció el carácter cívico del evento, sino que simbolizó el respaldo del Estado mexicano a la educación y a la formación patriótica de las nuevas generaciones.

La ceremonia contó con la distinguida presencia de la alcaldesa de Azcapotzalco, Nancy Marlene Núñez Reséndiz, quien refrendó el compromiso de la demarcación con la comunidad educativa y subrayó que la educación es un derecho fundamental que abre la puerta al ejercicio de todos los demás derechos, reiterando que las niñas y jóvenes hoy cuentan con mayores oportunidades para alcanzar cualquier meta profesional.

Asimismo, asistieron destacadas figuras del ámbito judicial, entre ellas Antonio Hernández Sánchez, magistrado presidente de la Tercera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia, y el Magistrado Doctor Carlos Camargo Correa, cuya presencia otorgó relevancia institucional al acto. También estuvo presente Isabel Sánchez, presidenta del Patronato de Fundación BS, cuyo liderazgo ha sido clave en el fortalecimiento institucional y en la consolidación de una nueva etapa enfocada en la formación integral de niñas, niños y jóvenes.

Ceremonia de Incineración y Abanderamiento de la Bandera Nacional Especial

Durante su intervención, el benefactor del Colegio, Martín Yeshua Barragán Cruz, enfatizó el carácter transformador de la educación: “Educar es un acto profundamente patriótico… la patria no es un recuerdo del pasado, es una responsabilidad del presente.”

Su mensaje reiteró que la formación académica debe ir acompañada de conciencia histórica, ética y compromiso social.

El Colegio 10 de Mayo reconoció el trabajo del cuerpo docente, directivos y personal administrativo, cuya labor diaria hace posible una educación integral basada en valores, excelencia académica y acompañamiento cercano a las familias, consolidando un modelo que fortalece tanto el aprendizaje como el sentido cívico de sus estudiantes.

Con la Ceremonia de Incineración y Abanderamiento de la Bandera Nacional, el Colegio 10 de Mayo no solo inauguró un nuevo ciclo escolar: renovó su compromiso con la formación de ciudadanos íntegros. La comunidad educativa agradeció el respaldo de las autoridades, de la Secretaría de Marina y de sus benefactores, cuyo acompañamiento fortalece este proyecto que apuesta por un México más justo, más preparado y con mayor conciencia histórica